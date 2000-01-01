12.03 19:41 MIGnews.com

Бахрейн обвиняет Иран в "биологической агрессии"

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Бахрейн обвинил Иран в четверг в «биологической агрессии», прикрывая распространение нового коронавируса тем что там не ставят отметки в паспортах бахрейнских путешественников, в то время как другие арабские страны Персидского залива усилили меры по пресечению распространению вируса.В Иране, центре гриппоподобной болезни на Ближнем Востоке, количество заболевших возросло на 1075 человек и превысило 10 000 человек, а число погибших достигло 429.Многие из зарегистрированных инфицированных в регионе Персидского залива связаны с поездками в Иран, в котором находится несколько важных святынь и мест паломничества для мусульман-шиитов.Ни одно арабское государство Персидского залива пока не сообщало о смерти их жителей от коронавируса. «Благодаря такому поведению Иран разрешил этой болезни путешествовать за границу, и, по моей оценке, это представляет собой форму биологической агрессии, которая криминализирована международным правом, поскольку она ставит под угрозу нашу безопасность, здоровье и безопасность других людей», - Об этом заявил в комментарии в Twitter генеральный министр шейх Рашид бин Абдулла Аль Халифа.Бахрейн в среду сообщил о 77 новых инфекционированных среди граждан, эвакуированных из Ирана. Саудовская Аравия на прошлой неделе осудила Иран за то, что он предоставил гражданам Саудовской Аравии въезд во время вспышки Бахрейн отдельно заявил в четверг, что несоблюдение мер изоляции будет наказываться лишением свободы на срок до трех месяцев и штрафом в размере до 10 000 кувейтских динаров (32 000 долл. США).Тем временем, высокопоставленный американский генерал заявил в четверг, что Иран значительно занижает число своих жертв коронавируса, и он считает, что глобальная пандемия делает Тегеран более опасным. «Я думаю, что это влияет на то, как они принимают решения, я думаю, что это замедляет их ... Я думаю, что цифры, вероятно, значительно занижены», - сказал глава Центрального командования генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи.