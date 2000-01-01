12.03 19:07 MIGnews.com

КСИР захватывает запасы медицинских товаров в Иране

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Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) конфисковала несколько складов медицинского оборудования, хранящегося в хранилищах в северо-восточной провинции Ирана в Северном Хорасане.В ходе ряда операций в провинции е силы КСИР обнаружили несколько больших запасов медицинского и медицинского оборудования, необходимого для сдерживания эпидемии коронавируса.В то время как больницы и обычные люди в Иране остро нуждаются в медицинских товарах во время вспышки COVID-19, владельцы «конфиската» планировали продавать продукты по непомерным ценам, и некоторые из них распространяли товары нелегально.Расходные материалы, конфискованные разведывательными службами КСИР, включают хирургические перчатки, медицинские перчатки, дезинфицирующие спреи и большое количество алкоголя.Глава судебной власти Ирана Ходжатолеслам Эбрагим Раиси распорядился о суровом наказании за хранение фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения, подчеркнув, что иранские организации и правительственные органы активно участвуют в усилиях по сдерживанию новой вспышки коронавируса.Раиси заявил на прошлой неделе, что здоровье людей никогда не будет под угрозой, добавив, что накопление медицинских товаров в нынешних условиях играет на жизнь людей и никак не может быть прощено.Пару дней назад 10 человек, обвиненных в накоплении предметов медицинского назначения и нарушении экономики Ирана, предстали перед судом.Несмотря на острую потребность в санитарных продуктах в стране, обвиняемые намеревались вывезти 2600000 масок в Китай.