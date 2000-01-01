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Экспорт вооружений Израиля достиг рекордного уровня | Фото:12.03 15:18   MIGnews.com

Экспорт вооружений Израиля достиг рекордного уровня

Согласно новому отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает «Джерузалем пост», экспорт вооружений Израиля в 2015–2019 годах был самым высоким за всю историю 

SIPRII считает, что на долю Израиля приходилось 3% мирового экспорта оружия, что на 77% больше, чем в период с 2010 по 2014 год.

Согласно новому отчету, экспорт вооружений Израиля за последние четыре года был самым высоким за всю историю.

В 2015-2019 годах израильский экспорт вооружений составлял 3% от общемирового объема, говорится в отчете. По данным SIPRI, Израиль был восьмым по величине поставщиком оружия в мире, и его экспорт вооружений был на 77% выше, чем в 2010-2014 годах.

В тройку крупнейших покупателей израильского оружия вошли Индия (45% от общего объема), Азербайджан (17%) и Вьетнам (8,5%). В тройку лидеров по поставкам оружия в Израиль вошли США (78%), Германия (16%) и Италия (6,2%).

Военные расходы Израиля в 2018 году составили 15,9 млрд. Долларов, что на 0,7% меньше, чем в 2017 году. «После пика в 2015 году, связанного с военными операциями в секторе Газа в 2014 году, военные расходы Израиля сократились на 13% в 2016 году и на 1,0%». в 2017 году », - сказано в сообщении.

В прошлом году экспортный отдел Министерства обороны сообщил, что военный экспорт составил 7,5 млрд долларов. в 2018 году произошло первое снижение за три года. При этом показатель на 2018 год составил 1,7 млрд долларов. меньше, чем в предыдущем году, он все еще был выше, чем в среднем за последнее десятилетие.

Импорт оружия государствами на Ближнем Востоке увеличился на 61% с 2015-2019 гг. По сравнению с 2010-2014 гг. Саудовская Аравия получила 35% всех поставок оружия в регион, за ней следуют Египет (16%), ОАЭ (9,7%), Ирак (9,7%) и Катар (9,6%). США поставили 53% всех поставок оружия в регион, затем следуют Франция (12%) и Россия (11%).

США были крупнейшим экспортером вооружений в мире, поставляя системы ПВО, бронетехнику, ракеты и спутники, в том числе военную технику, в 96 стран. В докладе говорится, что американский экспорт вооружений на Ближний Восток увеличился на 79% за последнее десятилетие, и в 2015-2019 годах на его долю пришлось 51% от общего объема экспорта вооружений США.

За последнее десятилетие российский экспорт вооружений на Ближний Восток увеличился на 30%, причем основными получателями стали Египет и Ирак. В то время как Россия поддерживает сирийский режим с 2015 года, поставки российского оружия в охваченную войной страну упали с 2010 года на 87%, что составляет 3,9% российского экспорта оружия в регион, говорится в отчете.

В отчете говорится, что среди 10 ведущих экспортеров оружия за пределами Европы и Северной Америки, помимо значительного роста в Израиле, в Южной Корее за тот же период увеличился на 143%.


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