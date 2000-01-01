12.03 15:13 MIGnews.com

Сирийцы призвали сенаторов принять жесткие меры против Асада

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Сирийские диссиденты в Вашингтоне говорят, что международное равнодушие дало Дамаску «зеленый свет» для продолжения злоупотреблений.Группа сирийских диссидентов призвала сенаторов США принять более жесткие меры против правительства президента Башара Асада, предупредив, что прирученная реакция международного сообщества дала Дамаску «зеленый свет» для продолжения нарушений прав человека.Один из сирийцев, известный только под кодовым именем Цезарь, заявил в среду в сенатском комитете по иностранным делам, что, хотя в разрушенной войной провинции Идлиб хрупкое перемирие держалось, силы, лояльные Асаду, продолжали совершать злодеяния безнаказанно.«Количество убийств возросло в тех же местах - и теми же способами - и в руках тех же преступников», - сказал Цезарь в подготовленном свидетельстве.«И причина в том, что режим Асада рассматривал бездействие международного сообщества и простые заявления об осуждении как зеленый свет для продолжения своих преступлений».Цезарь, сирийский военный перебежчик, сбежал из Сирии в 2013 году и принес с собой десятки тысяч фотографий с хроникой доказательств военных преступлений, совершенных сирийским правительством.