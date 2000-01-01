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США опубликовали стратегию борьбы со шпионами из РФ и КНР | Фото:12.02 11:58   MIGnews.com

США опубликовали стратегию борьбы со шпионами из РФ и КНР

В понедельник администрация Трампа опубликовала новую Национальную стратегию контрразведки, призывающую к «публичному подходу» для борьбы с угрозами со стороны России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других зарубежных стран.

«Страна сталкивается с растущим рядом угроз внешней разведки со стороны противников, которые используют все более изощренные методы, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам», - сказал президент Трамп, подписывая публичную стратегию в январе, назвав две страны, в частности.

«Россия остается значительной разведывательной угрозой для интересов Соединенных Штатов, применяя агрессивные действия для разжигания и обострения напряженности и нестабильности в Соединенных Штатах, включая вмешательство в безопасность наших выборов. Более мощный и ободренный Китай все больше заявляет о себе, похищая наши технологии и интеллектуальную собственность, стремясь ослабить экономическое и военное превосходство Соединенных Штатов ».

Ранее генеральный прокурор Уильям Барр объявил обвинительные заключения в отношении китайских военных хакеров, причастных к взлому данных Equifax, который украл информацию почти у половины всех американцев, назвав это лишь одним из примеров «ненасытного аппетита Китая к личным данным американцев».

«Число действующих лиц, нацеленных на Соединенные Штаты, растет», - сказал Уильям Эванина, директор Национального центра контрразведки и безопасности, выпустив 11-страничный проект национальной безопасности. «Другие противники государства, такие как Куба, Иран и Северная Корея; негосударственные субъекты, такие как ливанская Хезболла, ИГИЛ и Аль-Каида; а также транснациональные преступные организации и идеологически мотивированные организации, такие как хактивисты, утечки и общественные организации, также представляют значительную угрозу ».

Эванина добавил, что «иностранные граждане, не имеющие официальных связей с иностранными спецслужбами, также крадут конфиденциальные данные и интеллектуальную собственность».

Отметим, что Эванин подчеркнул,, что США должны больше всего беспокоиться о Китае.

«Помните, что у Си Цзиньпина есть одна цель: быть глобальным лидером в геополитическом, военном и экономическом отношениях, и он и его Коммунистическая партия не остановятся ни перед чем», - сказал Эванина на прошлой неделе.

На прошлой неделе Барр также заявил, что Китай «превратился в главного геополитического противника США»


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