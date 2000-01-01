12.02 10:25 MIGnews.com

Турецкий политик не исключил операции по захвату Дамаска

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Глава оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели назвал бессмысленными дипломатические усилия по урегулированию сирийского кризиса.Выступая на заседании парламентской фракции ПНД, Бахчели заявил, что дипломатические и политические переговоры по Сирии – это обман и попытка затягивания времени.«Без свержения Башара Асада не может быть обеспечена стабильность ни в Сирии, ни в Турции. Турецкий народ должен планировать возможную операцию по продвижению в Сирии вплоть до контроля над Дамаском. Угнетатели должны быть уничтожены», - считает БахчеТем временем, спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри направился в Турцию для координации ответных шагов Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны армии режима Башара Асада. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.«Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов на эту нарушающую стабильность атаку. Мы рядом с Турцией, нашим союзником по НАТО», - сказал глава внешнеполитического ведомства США.Дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате атаки сил режима Башара Асада.Делегация во главе со спецпредставителем Госдепа США по Сирии Джеймсом Джеффри в среду, 11 февраля, прибыла в Турцию.Как сообщалось ранее, в ходе переговоров делегации США с представителями турецких властей будет обсужден вызывающий общую обеспокоенность сторон инцидент с нападением сил режима Башара Асада на турецких военных в Идлибе.Кроме того, стороны обменяются мнениями относительно реализации резолюции 2254 СБ ООН по Сирии.