12.02 15:38 MIGnews.com

Мания величия

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Секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резай считает что: "Величие и безопасность Исламской Республики Иран на международной арене стали первыми достижениями Исламской революции, которые были достигнуты.По его мнению "На международной арене страны региона испытывают беспокойство, отсутствие безопасности и террор, в то время, как Иран - единственная безопасная страна в регионе".Он также заявил, что: "Пропаганда о долларовой помощи Ирана Сирии не соответствует действительности, потому что Иран в войне с режимом Саддама в Ираке победил врагов только благодаря вере и мученичеству, без долларов и находясь санкциями в полном объеме.При такой доктрине непонятно зачем Ирану развивать ядерную и ракетную программы, если величие уже достигнуто, а с ним и безопасность. Теперь остается только почаще повторять эту мантру, чтобы все ее запомнили.