Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







12.02 15:38   MIGnews.com

Мания величия

Секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резай считает что: "Величие и безопасность Исламской Республики Иран на международной арене стали первыми достижениями Исламской революции, которые были достигнуты.

По его мнению "На международной арене страны региона испытывают беспокойство, отсутствие безопасности и террор, в то время, как Иран - единственная безопасная страна в регионе".

Он также заявил, что: "Пропаганда о долларовой помощи Ирана Сирии не соответствует действительности, потому что Иран в войне с режимом Саддама в Ираке победил врагов только благодаря вере и мученичеству, без долларов и находясь санкциями в полном объеме.

При такой доктрине непонятно зачем Ирану развивать ядерную и ракетную программы, если величие уже достигнуто, а с ним и безопасность. Теперь остается только почаще повторять эту мантру, чтобы все ее запомнили.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:45
Найдено оружие, похищенное у солдата в Дженине
19:11
На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа
18:59
"Когда эпоха Биби закончится, мы возглавим правительство"
18:40
Главы МИД Ирана, Турции и РФ встретятся в Астане
18:09
Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити
17:40
Офицера судят за нападение на харедим
17:08
Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом
16:51
Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии
16:26
Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля
16:11
Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном
16:07
Шломи Шабат госпитализирован с воспалением легких
15:50
Лапид: дружба с Россией очень важна
15:25
Солдаты - убийцы: Ханин Зуаби вывели с заседания
15:07
В районе крушения Ан-148 обнаружено более 400 фрагментов тел
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus