12.01 14:29 MIGnews.com

Иранцы в ярости: власти скрывают от нас правду

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Многие иранцы спрашивают, почему власти не закрывали аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны в то время, когда они были бы начеку для ответных ударов после ракетных ударовЗаявление Ирана в субботу о том, что украинский пассажирский самолет был сбит ракетой, непреднамеренно последовавшее за растущим давлением из-за рубежа, а также внутри страны, и выражения соболезнования со стороны властей некоторым иранцам было недостаточно.В течение нескольких дней Иран отрицал обвинения Запада в том, что он был ответственен за крушение самолета в среду вскоре после взлета из Тегерана. Власти заявили в субботу, что противовоздушная оборона была запущена по ошибке в состоянии повышенной готовности после ракетных ударов Ирана по американским целям в Ираке.Выражения соболезнования по поводу инцидента со стороны верховного лидера и президента Хасана Рухани не смогли успокоить разгневанных иранцев, которые использовали социальные сети, чтобы выразить свое возмущение истеблишментом за сокрытие правды.«Это национальная трагедия. То, как с этим обращались и о чем было объявлено властями, было еще более трагичным », - сказал Али Ансари, умеренный священнослужитель, по данным иранского полуофициального информационного агентства ILNA.Многие иранцы спрашивали, почему власти не закрывали аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны в то время, когда они были бы начеку для ответных ударов после ракетных ударов.В этих ударах, совершенных с целью отомстить США 3 января за убийство иранского командира Кассема Сулеймани в результате удара беспилотника в Багдаде, погибших не было.«Они были очень осторожны, чтобы не убить ни одного американца, мстя за Солеймани. Но они не закрыли аэропорт? Это показывает, насколько этот режим заботится об иранцах », - сказала Мира Седагхати в Тегеране по телефону.В военном заявлении Ирана, опубликованном государственными СМИ, говорится, что украинский самолет, который направлялся в Киев, был принят за «враждебную цель» после того, как он повернул к чувствительной военной базе элитной гвардии КСИР возле Тегерана, а также что это был «человек», а ошибки непреднамеренными.»«Неумышленно? Что это означает? Они скрывали эту огромную трагическую новость в течение нескольких дней, чтобы просто оплакать Солеймани. Позор вам, - сказал Реза Гадьяни в городе Тебриз.Страна провела три дня похоронных процессий для Сулеймани, который был главой заграничных сил Кудса Революционной гвардии и национальным героем. Сотни тысяч людей приняли участие по всей стране.Некоторые иранцы призвали к отставке чиновников, отклонив их извинения.«Вы отомстили иранцам», - написал Ахмад Батеби в своем твиттер-аккаунте в ответ на твит Рухани, в котором говорилось, что «Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке».«Только отставка», - написал Садек. В сообщении Twitter в субботу, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф перекладывает часть вины за катастрофу самолета на то , что он назвал авантюризмом США.«Это конец, господин министр! Ты все испортил! »- ответила ему на это Бита Разаки