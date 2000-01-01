12.01 12:30 MIGnews.com

Иран отверг предложение США о переговорах

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Тегеран считает предложение Вашингтона о сотрудничестве невозможным и не может принять его. Об этом заявил постпред Исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи, комментируя письмо в Совбез его американской коллеги Келли Крафт, в котором она сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.«До тех пор, пока США сохраняют враждебность (по отношению к Ирану – ред.), переговоры лишены всякого смысла», - сказал иранский дипломат в эфире CNN.По его словам, «не имеющие аналогов» антииранские санкции Соединенных Штатов попирают нормы международного права.Ранее Пентагон сообщил, что по американским базам «Айн Аль-Асад» и аэропорту Эрбиля было выпущено более 12 баллистических ракет.Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал ракетные удары по базам США в Ираке «местью за убийство генерала Касыма Сулеймани».Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касым Сулеймани.Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.