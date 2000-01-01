12.01 11:40 MIGnews.com

Хаменеи обвинили в неумении руководить Ираном

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Известный оппозиционный политик Ирана Мехди Карруби обвинил верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи в неумении руководить страной.Об этом говорится в письме Карруби в адрес Хаменеи, размещенном на сайте «Kaleme», известном близостью к бывшему главе правительства Ирана Мир Хосейну Мусеви,- сообщает ИА Анадолу.Политик, находящийся под домашним арестом, в своем письме обвинил Верховного лидера Ирана во многих проблемах страны, в том числе в акциях протеста, произошедших в стране после президентских выборов 2018 года и антиправительственных акциях, охвативших города страны в конце прошлого года на фоне повышения цен на топливо.«Все эти события - составная часть цепи убийств. Если, как утверждают, вы не причастны ко всем этим трагедиям и пытались выявить истину, то какой из вас руководитель, раз другие так просто могут манипулировать вами и страной? Вполне очевидно, что вы не обладаете достаточными навыками для руководства страной»,- написал Карруби.Политик также возложил на Хаменеи, как главнокомандующего ВС Ирана, ответственность за крушение украинского самолета: «Участвовали ли вы в событиях утра четверга, или вам сообщили об этом только в пятницу, как утверждают близкие вам СМИ?».8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек.11 января Генштаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит силами ПВО страны.