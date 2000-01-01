11.12 14:02 MIGnews.com

На кого гневаются в Палестинской автономии

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Палестинская администрация очень недовольна политикой государств Персидского залива по установлению отношений с Израилем до достижения окончательного урегулирования между Израилем и палестинцами. Источники ПА утверждают, что это является нарушением решений, принятых на саммите арабских государств и Лигой арабских государств,-сообщат JewisPress.com.Государства Персидского залива, которые боятся Ирана и хотят более тесных связей с Соединенными Штатами и Израилем, игнорируют палестинский гнев и медленно движутся к нормализации отношений с Израилем, не придавая ему официального или публичного характера, чтобы не злить палестинцев дальше.Высокопоставленные источники в ПА заявляют, что государства Персидского залива должны открыть глаза после нападений на саудовские нефтяные установки и понять, что от администрации Трампа не получится ничего хорошего после того, как она не смогла защитить Саудовскую Аравию от Ирана.По их словам, Соединенные Штаты также не защищали арабские режимы от «арабской весны», именно поэтому, например, правительство президента Хосни Мубарака пало в Египте.Тем не менее, государства Персидского залива не принимают палестинские претензии; их страх перед Ираном превалирует. Они считают, что руки Трампа связаны с его желанием участвовать в следующих президентских выборах. Некоторые из них считают, что, если он победит на выборах, он изменит свою позицию по защите их от Ирана.Попытка Израиля продвинуть соглашение о ненападении с четырьмя арабскими странами является значительной. Это сообщение должно просочиться в арабский мир и к палестинцам, которые стремятся заблокировать нормализацию отношений с Израилем.Политика Израиля, направленная на то, чтобы разорвать представленную палестинцами связь нормализации отношений с Израилем только после достижения дипломатического соглашения, является правильной. Палестинская проблема больше не возглавляет список приоритетов арабских стран.Иранская опасность настигла его, и в любом случае палестинская арена поделена между сектором Газа и Западным берегом, где палестинское руководство не может достичь национального соглашения, которое позволило бы провести серьезные переговоры с Израилем, и где результаты будут обязательна для всех палестинцев.Умеренные арабские страны следуют за наступательной политикой Израиля, направленной на нападение на иранское укрепление в Сирии, и военных атак, приписываемых Израилю против иранских целей. Нет сомнений в том, что это влияет на их отношения с Израилем, рассматривая его как критически важную региональную силу на Ближнем Востоке, которая не боится противостоять Ирану. Им стоит тайно вступить в союз с Израилем и координировать усилия по пресечению иранского влияния.