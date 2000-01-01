11.12 13:02 MIGnews.com

Будет ли долгосрочное соглашение с ХАМАСом

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил 6 декабря во время визита в Португалию, что долгосрочное соглашение с ХАМАС о будущем Газы неизбежно. «Есть возможность продвигать договоренности», - сказал он. «Это не значит, что они признают нас, а мы признаем их, но я думаю, что договориться можно. Мы работаем над этим в данный момент».Такое впечатление также осталось у местных лидеров пограничных общин Газы, которые встретились в тот же день с главой штаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави на фоне продолжающихся ракетных пусков из сектора в Израиль и политического паралича. Описывая встречу, чиновники сказали, что они поняли со слов Кохави, что сделка с ХАМАСом идет в «позитивном» направлении,- сообщает Аль-Монитор.Комментарии Нетаниягу и Кохави совпали с переговорами, состоявшимися в Каире между высокопоставленными сотрудниками египетской разведки и Исмаилом Хания, главой политического бюро ХАМАС, и высокопоставленными должностными лицами Исламского джихада, среди которых был лидер организации Зияд ан-Нахала.Как было написано ранее в « Аль-Мониторе» , «Исламский джихад» стал фактическим соправителем сектора Газа, поэтому, к лучшему или к худшему, ХАМАС больше не является единственной группой, принимающей решения для анклава.Главы исламского джихада, меньшего из двух групп, также имеют требования и условия для заключения сделки с Израилем. Канал 13 News сообщил 9 декабря, что «Исламский джихад» отклонил предложение о формальном долгосрочном прекращении огня с Израилем., но также и то, что Нахала пообещал сохранить мир с Израилем, пока израильские лидеры казались приверженными соглашению, как он его видит.Вскоре ХАМАС, вероятно, пожалеет о своем партнерстве с Исламским джихадом, на что он неохотно согласился чтобы угодить Ирану, но пока и Израиль, и Египет приняли его. Кто бы мог поверить в это?Отметим, что соперник Нетаниягу по «Ликуду» Гидеон Саар, который, как ожидается, бросит ему вызов в предстоящих праймериз для руководства, напал на премьер-министра в связи с новым соглашением с Газой. «Соглашение, которое позволило бы ХАМАСу и Исламскому джихаду продолжать наращивать мощь и силу в Газе, было бы большой ошибкой , - сказал Саар 5 декабря. - Это означало бы создание модели« Хезболла-2 »на юге [Израиля]. Когда произойдет конфронтация, в удобное для них время (или для их боссов из Тегерана) Израиль заплатит высокую цену ».