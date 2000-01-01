11.12 13:30 MIGnews.com

Трамп подпишет распоряжение о запрете антисемитизма

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Как сообщает JewishPress.com, ожидается, что президент Дональд Трамп в среду подпишет распоряжение, в котором министерству образования будет дано указание рассмотреть определение антисемитизма, установленное Международным союзом памяти жертв Холокоста, которое приравнивает некоторую критику Израиля и сионизма к антисемитизму при оценке жалоб на дискриминацию со стороны студентов университетов.Раздел VI Закона о гражданских правах запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения в колледжах и университетах, которые получают федеральное финансирование. Это означает, что колледжи, которые допускают антисемитское поведение в своих кампусах, в частности из «Студентов за справедливость для Палестины» (SJP), рискуют потерять свое федеральное финансирование.В определении Международного союза памяти жертв Холокосте антисемитизма включает в себя обвинения еврейских граждан в том, что они более лояльны к Израилю, или предполагаемым приоритетам евреев во всем мире, чем к интересам своих народов; Отказывая еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, заявляя, что существование Государства Израиль является расистским стремлением; и применение двойных стандартов, требуя от него поведения, которого не ожидают или не требуют от любой другой демократической нации.Отметим, что бывший сенатор Норм Коулман (Миннесота), который возглавляет Республиканскую еврейскую коалицию, заявил, что приказ Трампа станет «поистине историческим и важным моментом для евреев-американцев». Коулман сказал, что Трамп «самый проеврейский президент» в История США.Чиновник Белого дома сказал нескольким СМИ, что исполнительный приказ необходим в ответ на ужасающий рост числа антисемитских инцидентов в кампусе. Белый дом ожидает, что еврейские студенты, которые подвергались преследованиям и дискриминации за свою религию, теперь будут пользоваться той же защитой, что и афро-американские студенты.