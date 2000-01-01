11.12 11:00 MIGnews.com

Современная Европа переживает кризис лидерства

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции в Университете Билькент в Анкаре, ответил на вопросы студентов вуза,- сообщает ИА Анадолу.Он отметил, что современная Европа переживает кризис лидерства и что он не видит среди политических деятелей Европы человека, которого можно назвать образцовым европейским лидером.Далее Эрдоган прокомментировал отношения с лидерами США и России.«Президент США не вынашивает скрытых планов против Турции. Дональд Трамп говорит обо всем открыто. В беседе со мной он предельно открыт, так же как и я», - сказал турецкий лидер.Президент также заявил, что между Турцией и Россией нет закрытых тем.«Я и президент России Владимир Путин открыты друг с другом и предпринимаем четкие шаги. Надеюсь, что сообща нам удастся обеспечить мир в регионе», - сказал Эрдоган.Президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность переброски турецкого контингента в Ливию.«Если власти Ливии обратятся с подобной просьбой к Анкаре, мы отправим необходимое количество войск», - сказал Эрдоган.Отметим, что на вопрос о возможных сроках вывода турецких войск из Сирии, Эрдоган заявил: «Нас спрашивают о том, когда мы покинем Сирию. Это произойдет только тогда, когда мы очистим Сирию от террористов».