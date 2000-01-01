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Саудовский король призвал к борьбе с угрозами Ирана | Фото:11.12 10:17   MIGnews.com

Саудовский король призвал к борьбе с угрозами Ирана

Страны регионе должны совместно бороться с угрозами безопасности и стабильности, в том числе исходящими от политики Ирана. Об этом заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз на открытии 40-ого саммита глав государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде.

По словам саудовского монарха, регион Персидского залива переживает непростой период развития, требующий тесного взаимодействия от стран региона и всего мирового сообщества.

"На фоне враждебных попыток Ирана дестабилизации ситуации в регионе, и поддержки Тегераном терроризма, важно объединить наши усилия в борьбе с вызовами", - сказал король.

Отметим, что затронув тему палестино-израильского конфликта, король Салман заявил, что позиция Эр-Рияда в отношении поддержки прав палестинского народа остается неизменной.

Эр-Рияд поддерживает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, пояснил Салман.


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