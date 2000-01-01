11.11 17:32 MIGnews.com

Израиль и США готовятся к борьбе с хакерами

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ЦАХАЛ и киберкомандование США на прошлой неделе провели свои четвертые учения, готовясь к кибератакам со стороны хакеров, угрожающих национальной безопасности обеих стран.Тренировка была частью ежегодной учебной программы, запланированной между ЦАХАЛ и киберкомандованием США, и является частью стратегического партнерства в области защиты кибербезопасности между Израилем и США.Киберкомандование США провело недельную учения с участием бригады киберзащиты и представителей разведки, ВВС, ВМС и сухопутных сил ЦАХАЛа.Отметим, что в процессе достижения обеспечения превосходства Израиля и США в кибернетической сфере, в ходе этой работы был рассмотрен кибер-ответ на хакерские атаки и различные кибер-вызовы, общие для обеих стран.Военный атташе Израиля в США Иегуда Фукс и начальник бригады киберзащиты бригадный генерал Д. наблюдали за действиями сил и оценивали их работу.В своем заявлении представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что международные учения важны для поддержания высокого уровня боевых навыков войск.«Отдел киберзащиты и телекоммуникаций практикует и будет продолжать практиковать работу с различными зарубежными организациями по киберзащите, чтобы поддерживать свои навыки и готовность, укреплять связи и общие интересы армий и поощрять совместное обучение между организациями», - говорится в заявлении.Генерал-майор А., командующий израильскими силами во время учений, сказал, что учения являются примером прочного стратегического партнерства и отличного сотрудничества между Израилем и США.«Учения отражают тесное и стратегическое партнерство между странами и армиями в области оборонительной кибердеятельности. За прошедшую неделю и во время процесса планирования силы ЦАХАЛа и их американские коллеги работали плечом к плечу, клавиатура за клавиатурой, и бросали себе вызов в различных сценариях и ситуациях, связанных с повседневной рутиной, с которой мы сталкиваемся».