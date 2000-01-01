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США хотят сохранить Турцию в НАТО | Фото:11.11 11:33   MIGnews.com

США хотят сохранить Турцию в НАТО

Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы сохранить Турцию в альянсе, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности США в преддверии визита в Белый дом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Запланированная на среду встреча Эрдогана с президентом Дональдом Трампом происходит на фоне обострения отношений между двумя союзниками, усугубленного недавним наступлением на курдских союзников США в Сирии.

Роберт О'Брайен, новый советник Трампа по национальной безопасности, предположил в интервью газете CBS «Лицом к нации», что сохранение Турции в НАТО имеет первостепенное значение для администрации.

«Они играют очень важную роль. Поэтому потеря Турции в качестве союзника - это не то, что хорошо для Европы или для Соединенных Штатов. И мы будем работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить их как члена НАТО ", - сказал он.

Однако палата представителей США во вторник проголосовала за санкцию против Анкары за ее нападение в прошлом месяце на контролируемую курдами территорию на севере Сирии. В тот же день она одобрила резолюцию о признании "геноцида армян" - символический, но беспрецедентный упрёк Турции.

Отметим, что ранее Палата представителей приняла резолюцию, предупреждающую Турцию о том, что ей не следует покупать российскую систему ПВО С-400, которую Анкара демонстративно игнорировала.
На вопрос, наложит ли Трамп вето на санкции против Турции, О "Брайен сказал:" Мы должны посмотреть, что произойдет ".

«Если Турция не избавится от 400, Турция почувствует воздействие этих санкций», - сказал О'Брайен. «В НАТО нет места для С-400 и для российских закупок, и это послание, которое президент очень четко передаст ему, когда он здесь, в Вашингтоне».


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