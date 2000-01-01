11.11 11:09 MIGnews.com

500 военнослужащих США останутся в Сирии

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Уровень военного контингента США в северной Сирии, вероятно, стабилизируется на уровне около 500 человек, заявил в воскресенье высокопоставленный американский военный , спустя несколько недель после того, как президент Дональд Трамп объявил о полном выводе войск.«Наверняка их будет меньше 1000», - заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на этой неделе.Резкое заявление Трампа в прошлом месяце о том, что он приказал полностью вывести войска, вызвало гневные упреки в стране и за рубежом, причем критики заявили, что это может привести к возрождению группировки Исламское государство, в то же время оставив союзных США курдских бойцов в Сирии уязвимыми для вторжения Турции.Позднее президент США частично смягчился, заявив, что он оставит некоторые войска в регионе для защиты ценных нефтяных месторождений.Милли, который командовал войсками в Афганистане и Ираке, сказал ABC, что для американских войск было важно оставаться в Сирии, пока там присутствует ИГ.«В регионе все еще есть бойцы ИГИЛ», - сказал он, используя альтернативный термин «ИГИЛ». «Если давление не будет поддержано, если внимание не будет уделено этой группе, существует очень реальная вероятность, что ИГИЛ может возникнуть вновь».Отвечая на вопрос об убийстве 26 октября лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади подразделением спецназа США, Милли сказал, что это окажет «существенное разрушительное воздействие на организацию». Он сказал, что в США имеется «значительное количество информации о его преемнике» Абу Ибрагиме аль-Хашими аль-Курайши.«Там, где появляются возможности, - сказал Милли, - мы пойдем за ним».Отметим, что по прогнозам Милли, что американские войска, находящиеся в Афганистане уже 18 лет, останутся там «еще на несколько лет».