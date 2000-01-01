Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран и Россия запускают новый этап строительства реакторов | Фото:11.11 10:15   MIGnews.com

Иран и Россия запускают новый этап строительства реакторов

Тегеран и Москва открыли в воскресенье новый этап строительства для второго реактора на единственной в Иране атомной электростанции в Бушере на побережье Персидского залива.

Россия уже построила существующий реактор мощностью 1000 мегаватт на иранской атомной электростанции в Бушере, где строится второй реактор. Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) и заместитель руководителя российского агентства по атомной энергии Росатом Александр Локшин,
открыли новую стадию на церемонии, когда заливали бетон для базы реактора.

Реактор является одним из двух официально строящихся с 2017 года на площадке в Бушере, которая находится примерно в 750 километрах (460 милях) к югу от Тегерана. Важное ядерное соглашение 2015 года, которое Иран подписал с шестью крупными державами, включая Россию, наложило ограничения на тип ядерного реактора, который может разработать Тегеран, и на его производство ядерного топлива, но не потребовало от Ирана прекращения использования ядерной энергии для производства электроэнергии.

«В долгосрочной перспективе до 2027–2028 годов, когда эти проекты будут завершены, у нас будет 3000 мегаватт электроэнергии, вырабатываемой на АЭС», - сказал Салехи на церемонии. Исламская республика стремится уменьшить свою зависимость от нефти и газа путем развития объектов ядерной энергетики.

Россия построила существующий реактор мощностью 1000 мегаватт в Бушере, который был введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года, и, как ожидается, в будущем будет построен третий объект, согласно AEOI.

В рамках соглашения 2015 года Москва снабжает Тегеран топливом, которое ему необходимо для производства электроэнергии в ядерных реакторах. Предназначенный для того, чтобы гарантировать, что ядерная программа Ирана никогда не будет использоваться в военных целях, выживание этой сделки оказалось под угрозой, поскольку Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае
2018 года, вновь введя жесткие санкции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:09
500 военнослужащих США останутся в Сирии
11:00
Асад: "Израиль завоевал нашу землю"
10:56
Рядом с трупом любовницы: "Наполеон" СПбГУ принимал гостей
10:36
В Рош-Пине разбиты 16 магазинов  
10:01
Депутат НДИ: Замминистра Меир Поруш - антисемит
09:40
Полина Гагарина расплакалась от выступления Клинаева  
09:33
Это ловушка: Иран отвергает наличие урана на секретной базе
09:21
Яадут А-Тора: оле хадаш Либерман говорит нам, что делать
09:01
Видео: ЧП с буйным пассажиром на станции Бейт-Йешуа  
08:56
Известна последняя просьба сатирика Михаила Задорнова
08:35
Асад не уверен в смерти аль-Багдади: возможна хирургия лица
08:12
Загрязнение в центре Израиля из-за военной промышленности
07:49
В самолете El Al обнаружили неисправность во время полета
07:31
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus