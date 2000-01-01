11.11 10:15 MIGnews.com

Иран и Россия запускают новый этап строительства реакторов

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Тегеран и Москва открыли в воскресенье новый этап строительства для второго реактора на единственной в Иране атомной электростанции в Бушере на побережье Персидского залива.Россия уже построила существующий реактор мощностью 1000 мегаватт на иранской атомной электростанции в Бушере, где строится второй реактор. Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) и заместитель руководителя российского агентства по атомной энергии Росатом Александр Локшин,открыли новую стадию на церемонии, когда заливали бетон для базы реактора.Реактор является одним из двух официально строящихся с 2017 года на площадке в Бушере, которая находится примерно в 750 километрах (460 милях) к югу от Тегерана. Важное ядерное соглашение 2015 года, которое Иран подписал с шестью крупными державами, включая Россию, наложило ограничения на тип ядерного реактора, который может разработать Тегеран, и на его производство ядерного топлива, но не потребовало от Ирана прекращения использования ядерной энергии для производства электроэнергии.«В долгосрочной перспективе до 2027–2028 годов, когда эти проекты будут завершены, у нас будет 3000 мегаватт электроэнергии, вырабатываемой на АЭС», - сказал Салехи на церемонии. Исламская республика стремится уменьшить свою зависимость от нефти и газа путем развития объектов ядерной энергетики.Россия построила существующий реактор мощностью 1000 мегаватт в Бушере, который был введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года, и, как ожидается, в будущем будет построен третий объект, согласно AEOI.В рамках соглашения 2015 года Москва снабжает Тегеран топливом, которое ему необходимо для производства электроэнергии в ядерных реакторах. Предназначенный для того, чтобы гарантировать, что ядерная программа Ирана никогда не будет использоваться в военных целях, выживание этой сделки оказалось под угрозой, поскольку Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае2018 года, вновь введя жесткие санкции.