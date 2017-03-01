ПА пытается бороться с «отмыванием» денег

Палестинское валютное управление запустило новую банковскую систему, предназначенную для отслеживания источников и получателей финансовых транзакций, а также для обеспечения контроля и прозрачности.
Программа, которая была введена в действие 29 сентября, получила название «Знай своего клиента» . Процедуры широко используются в международных банковских операциях для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Они предназначены для того, чтобы помочь банкам проверять личность клиентов, соответствовать лучшим международным практикам и оценивать потенциальные риски, такие как незаконные деловые связи, отмывание денег, коррупция, взяточничество и финансирование терроризма. Чиновники заявили, что цель заключается в том, чтобы все транзакции в местных банках были честными.
Отметим, что несмотря на неоднократные заявления о финансовом и экономическом кризисе, согласно данным монетарных властей, депозиты клиентов в банках, действующих на палестинских территориях, постоянно растут. Они увеличились с 12,3 млрд. Долл. США в феврале до 12,6 млрд. Долл. США в июле, что означает рост на 2,6%.
Общаясь с Al-Monitor при условии анонимности, источник в ПА сказал: «Новая система направлена на то, чтобы не дать банкам предоставлять неверные данные о своих депозитах - например, занижая их стоимость, чтобы уклониться от ежегодной комиссии в размере 0,24% по депозитам, выплачиваемым [монетарному органу], или завышать свои депозиты с помощью поддельных счетов для привлечения новых клиентов». Счета теперь будут раскрываться как активные, закрытые или замороженные.
Атеф Адван, глава комитета по экономическим вопросам Палестинского законодательного совета в секторе Газа, заявил «Аль-Монитор»: «Новая система ПА направлена на то, чтобы не допустить получения групп сопротивления [таких, как ХАМАС и Исламский джихад] в секторе Газа. денежные переводы из-за рубежа. Однако я считаю, что у этих фракций есть нетрадиционные инструменты для привлечения денег из-за рубежа ».
Он сказал, что «Знай своего клиента» больше всего повлияет на благотворительные организации сектора Газа, поскольку они получают поддержку от различных доноров по всему миру через местные банки для оказания помощи бедным, сиротам и другим уязвимым слоям общества. Он сказал, что новая система будет препятствовать или задерживать поступление этого финансирования.
«Ограничения ПА на денежные переводы из-за рубежа в основном усиливают осаду сектора Газа и впоследствии ослабляют власть ХАМАСа. Это его стратегическая цель », - сказал он.
Муин Раджаб, профессор экономики в университете Аль-Азхар в городе Газа, не согласен с тем, что новые процедуры будут усиливать давление на сектор Газа. Он сообщил «Аль-Монитор», что новые шаги направлены на противодействие неформальной экономике на палестинских территориях, которая основана на всех формах контрабанды, включая незаконный оборот наркотиков.
Раджаб сказал, что торговцы наркотиками и контрабандисты отмывают деньги через местные банки, чтобы скрыть незаконные источники денег. Эти источники будут раскрыты при новой системе, сказал он.
Оборот наркотиков на Западном берегу увеличился на 30% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, согласно опубликованному в августе статистическому отчету о наркотиках на палестинских территориях в полицейском департаменте Западного берега за 2018 год.
Раджаб сказал, что новая система также стремится противостоять уклонению от уплаты таможенных пошлин, когда товары и продовольственные товары вывозятся контрабандой из Израиля. «Новая система позволяет идентифицировать и раскрывать источник и получателей денег, переведенных между местными банками и торговцами».
По некоторым сообщениям, уклонение от уплаты таможенных пошлин обходится палестинской экономике более чем в 1 миллиард долларов в год.