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Тегеран не поддержал Анкару | Фото:11.10 14:36   MIGnews.com

Тегеран не поддержал Анкару

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что выступает против военной операции Анкары на северо-востоке Сирии против курдских отрядов, и потребовало от власти Турции вывести свои войска из территории САР.

"МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии", говорится в заявлении иранского МИД.

"Военные действия Турции приведут к широкому материальному и гуманитарному ущербу в Сирии... Тегеран выступает против операции Анкары. Иран понимает озабоченность Турции за свою безопасность, однако военными действиями, подчеркивает иранское ведомство, устранить обеспокоенность нельзя", отмечается в нем.

"Решить ситуацию возможно мирными путями при уважении территориальной целостности Сирии и мы находимся в контакте с обеими сторонами – Анкарой и Дамаском", отметили во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики.


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