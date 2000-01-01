11.10 13:13 MIGnews.com

НАТО на стороне Турции?

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Обеспокоенность Анкары по вопросу угрозы национальной безопасности обоснована. Турция подвергалась ужасным террористическим атакам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя антитеррористическую операцию «Источник мира», начатую ВС Турции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат,- сообщает ИА Анадолу.«Уверен, что Турция будет действовать трезво и использовать силу соразмерно ситуации», - отметил глава Североатлантического альянса, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме.Столтенберг также напомнил, что Турция является страной, принявшей на своей территории большое количество беженцев из Сирии.Генсек НАТО также указал на необходимость сохранения успехов, достигнутых в борьбе с террористической организацией ДЕАШ.Кроме того, Столтенберг сообщил, что в пятницу посетит с официальным визитом Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.О начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter.Глава государства сообщил, что операция против террористических организаций PKK/YPG и ДЕАШ на севере Сирии получила название «Источник мира».Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.По словам главы государства, операция «Источник мир» устранит террористическую угрозу в отношении Турции.