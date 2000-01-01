НАТО на стороне Турции?

Обеспокоенность Анкары по вопросу угрозы национальной безопасности обоснована. Турция подвергалась ужасным террористическим атакам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя антитеррористическую операцию «Источник мира», начатую ВС Турции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат,- сообщает ИА Анадолу.
«Уверен, что Турция будет действовать трезво и использовать силу соразмерно ситуации», - отметил глава Североатлантического альянса, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме.
Столтенберг также напомнил, что Турция является страной, принявшей на своей территории большое количество беженцев из Сирии.
Генсек НАТО также указал на необходимость сохранения успехов, достигнутых в борьбе с террористической организацией ДЕАШ.
Кроме того, Столтенберг сообщил, что в пятницу посетит с официальным визитом Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
О начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter.
Глава государства сообщил, что операция против террористических организаций PKK/YPG и ДЕАШ на севере Сирии получила название «Источник мира».
Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.
По словам главы государства, операция «Источник мир» устранит террористическую угрозу в отношении Турции.