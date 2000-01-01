11.09 13:06 MIGnews.com

Иран заявил об углублении и развитии сотрудничества с Китаем

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери во главе делегации по приглашению Центрального комитета Вооруженных сил Китайской Народной Республики посетил Китай в рамках реализации стратегии обороны и военной дипломатии, чтобы начать новый этап сотрудничества и отношений между двумя странами, – сообщает ИРНА."Визит генерал-майора Багери в Пекин после визитов высокопоставленных иранских и китайских военных чиновников является подтверждением готовности двух стран укреплять военное и оборонное сотрудничество в рамках хороших и тесных отношений, которые долгое время поддерживались между двумя сторонами.Иран и Китай всегда стремились продвигать отношения в различных областях рациональным и законным образом, и даже односторонние и жесткие санкции США против Исламской Республики Иран не смогли создать барьеры для расширения сотрудничества в области военной обороны с обеих сторон", – отмечает ИРНА.Одним из наиболее важных текущих событий в двустороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем стало подписание военного меморандума в области обороны в 2016 году. Исходя из этого, тогдашний министр обороны и член Госсовета КНР генерал Чан Ваньцюань назвал подписание данного меморандума важным и укрепляющим моментом в отношениях между двумя странами.В повестку дня визита Багери в Китай входит создание Совместной ирано-китайской военной комиссии.Отметим, что, согласно некоторым сообщениям, ожидается, что в ближайшее время будут проведены совместные военные учения Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Индийского океана.Предполагается, что поездка генерал-майора Багери станет важной вехой в военно-стратегических отношениях между двумя странами и улучшит перспективы двусторонних отношений в различных сферах обороны и безопасности.Как эксперт Багери занимает особое место в отношениях Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики и верит в способность Китая играть значимую роль на региональной и международной аренах.Ссылаясь на давнее сотрудничество в области обороны между вооруженными силами Ирана и Китая, Багери подчеркнул, что это сотрудничество развивается и расширяется в свете политических и экономических связей между двумя странами.Кроме того, он считает, что "с 2016 года ирано-китайские отношения стали носить стратегический характер".Багери назвал Китайскую Народную Республику влиятельной страной в мире и заявил, что для Ирана очень важно сотрудничать с Китаем в различных областях.