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США вводит санкции против террористических организаций 11.09 11:05   MIGnews.com

США вводит санкции против террористических организаций

Соединенные Штаты заявили, что вводят санкции против «широкого круга террористов и их сторонников», включая палестинскую группировку ХАМАС и Корпус стражей Исламской революции Ирана, во вторник, в канун 18-й годовщины атаки 11 сентября.

Санкции направлены против 15 лидеров, частных лиц и организаций, связанных с такими группировками, как ХАМАС, Аль-Каида, Даиш и КСИР, говорится в заявлении Министерства финансов США.

В санкциях были использованы новые инструменты, приведенные в исполнительном распоряжении, недавно обновленном президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

«После ужасных атак 11 сентября правительство США переориентировало свои усилия по борьбе с терроризмом, чтобы постоянно приспосабливаться к возникающим угрозам», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Обновленный Указ Президента Трампа о борьбе с терроризмом усиливает полномочия, которые мы используем для контроля за финансами террористических групп и их лидеров, чтобы данные полномочия были максимально надежными», – сказал Мнучин.

Среди попавших под санкции – находящийся в Турции Захер Джабарин, глава финансового офиса ХАМАСа; и Мухаммад Саид Изади, начальник палестинского отделения Сил "Кудс" в Ливане.

В документе также был упомянут гражданин Мальдив, находящийся в Бразилии, который вербует сторонников "Исламского Государства" для отделения этой террористической организации в Афганистане, а также работает на отделение "ИГ", действующее на Филиппинах.

Кроме того, в этот список также попал ряд валюто-обменных фирм и ювелирная компания на юге Турции.

Таким образом вся собственность, принадлежащая субъектам, перечисленным в американском документе, будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено иметь деловые отношения с ними.

Отметим, что в прошлом месяце Министерство финансов США ввело санкции против банков и частных лиц в Омане и Ливане в связи с предполагаемыми связями с "Хизбаллой" и "Хамасом", которые ведут террористическую войну против Израиля.

Были приняты меры в отношении трастового банка «Джаммал» в Ливане, который был обвинен в том, что выступал в качестве ключевого финансового источника ливанского шиитского движения «Хезболла».

Казначейство США сообщило в Твиттере, что оно предпримет действия против «банка Хизбаллы в Ливане, Jammal Trust Bank, за сознательное оказание поддержки группе через Исполнительный совет Хизбаллы и Фонд мучеников Ирана, который направляет деньги семьям террористов-смертников».

Казначейство добавило, что займется «посредниками, направляющими десятки миллионов долларов от иранских Сил "Кудс" ХАМАСу для террористических атак. ХАМАС и ее иранские покровители будут привлечены к ответственности за их насилие».


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