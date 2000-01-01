11.07 17:05 MIGnews.com

Иран попытался захватить нефтяной танкер Великобритании

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Катера Корпуса стражей Исламской революции Ирана предприняли неудачную попытку захвата британского нефтяного танкера British Heritage при прохождении им Ормузского пролива, сообщает CNN.Пять вооруженных катеров подошли к танкеру и дали команду двигаться в направлении территориальных вод Ирана.На помощь команде танкера подошел сопровождавший танкер фрегат Королевского флота HMS Montrose, который нацелил свои орудия на иранцев, и те отступили.Сообщается также о нахождении в небе американского патрульного самолета, который зафиксировал инцидент на видео.“HMS Montrose (фрегат Королевских ВМС Великобритании, сопровождавший танкер, – Anna News) был вынужден встать между иранскими судами и танкером British Heritage и устно предупредить иранские суда, которые после этого отступили”, – цитирует Reuters представителя правительства Великобритании.По его словам, Лондон обеспокоен этим инцидентом и призывает власти Ирана к деэскалации ситуации в регионе.Глава МИД Ирана отрицает попытку иранских кораблей задержать британское судно в Персидском заливе. Однако наверняка инцидент имел место и он свидетельствует о том, что ИРИ не намерена терпеть притеснения в виде американских санкций и будет в ответ “кусать” всех, кого достанет.