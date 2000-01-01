11.07 13:04 MIGnews.com

Великобритания и Франция направят войска в Сирию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Как сообщает сайт Nur-az, с ссылкой на журнал Foreign Policy, между Великобританией и Францией достигнуто соглашение об отправке войск в Сирию.Журнал Foreign Policy сообщил эту новость со ссылкой на информированные источники и назвал "важной победой" для команды национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Предполагается, что британские и французские войска заполнят “вакуум сил США в Сирии” после вывода американских войск из этой истерзанной войной страны.Один из американских чиновников в интервью данному изданию заявил, что Великобритания и Франция, как единственные партнеры США, которые до сих пор сохранили сухопутные силы в Сирии, согласились с увеличением их численности на 10-15%.Он также сказал, что другие страны также могут отправить небольшое количество войск в Сирию. Не разглашая подробностей, он сообщил, что Вашингтон должен платить деньги за отправку войск этих стран. Этот чиновник в продолжение сказал, что Вашингтон потерял надежду убедить своих союзников предоставить дополнительные ресурсы для "борьбы с ДАИШ в Сирии".Ввод американских войск в Сирию был осуществлен без официального приглашения сирийского правительства и одобрения Совета Безопасности, и Дамаск неоднократно призывал к выводу военных подразделений США из страны.Журнал Foreign Policy написал: "Помимо Великобритании и Франции, Италия также находится на пороге принятия решения об отправке некоторого количества военных в Сирию. Кроме того, некоторые балканские и балтийские страны также намерены направить ограниченное количество войск в эту страну".Отметим, что Дональд Трамп несколько месяцев назад объявил, что намерен полностью вывести свои войска из Сирии. В ответ на это заявление министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку.Некоторое время спустя американские СМИ сообщили, что некоторые приближенные Трампа, в том числе советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, смогли убедить его сохранить небольшое количество войск в стране.Foreign Policy заявил, что хотя небольшое увеличение военного присутствия Франции и Великобритании в Сирии является успехом для правительства Трампа, но маловероятно, что их присутствие компенсирует образовавшийся вакуум после ухода США из страны.Ожидается, что численность американских войск в Сирии сократится с 2000 до 400 человек. До конца не ясно, сколько британских и французских войск будет введено в страну, но по словам информированного источника, каждая из этих двух стран направит в Сирию от 200 до 300 военнослужащих.