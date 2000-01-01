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Греция и Турция борются за газ и нефть 11.07 11:02   MIGnews.com

Греция и Турция борются за газ и нефть

Турция заявила в среду, что отвергает заявления Греции и ЕС о том, что турецкое бурение для поиска и добычи газа и нефти у Кипра нелегитимно. По ее утверждению, ЕС не может быть беспристрастным посредником в проблеме Кипра.

Министерство иностранных дел сообщило, что турецкое судно "Фатих" начало бурение к западу от острова Средиземного моря в начале мая, а корабль "Явуз" недавно прибыл на восток от Кипра и будет также проводить бурение.

Кипр, в свою очередь, заявляет, что действия Турции противоречат международному праву. Турция и международно-признанное правительство разделенного острова имеют частично совпадающие претензии в этой части Средиземного моря, области, которая считается богатой природным газом.

В понедельник буровое судно "Явуз" бросило якорь на юге кипрского полуострова Карпасия, выступающего на северо-востоке. Это вызвало сильный протест со стороны Никосии и упрек со стороны ЕС.

В июне лидеры ЕС предупредили Турцию о прекращении бурения в водах вокруг острова или столкновении с блоком.

“Мы отвергаем заявления греческого МИДа и должностных лиц ЕС, которые описывают эту деятельность нашей страны как незаконную”, - говорится в заявлении турецкого МИД.

Кипр был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного кратким греческим переворотом. Несколько миротворческих усилий потерпели неудачу, и открытие морских ресурсов осложнило переговоры.
“Стало ясно, что Европейский Союз не способен взять на себя роль беспристрастного посредника в переговорных процессах по урегулированию кипрской проблемы”, - сказали в министерстве.

Анкара, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, говорит, что некоторые районы в прибрежной морской зоне Кипра подпадают под юрисдикцию Турции или киприотов-турок, которые имеют свое собственное отколовшееся государство на севере острова, которое признается только Турцией. ,
Отметим, что Израиль и Египет также выразили беспокойство по поводу шагов Турции.

“Израиль с серьезной обеспокоенностью следит за недавними шагами, предпринятыми Турцией в водах у северо-восточного побережья Кипра”, - заявил официальный представитель МИДа Эммануэль Нахшон, вновь заявив о полной поддержке Кипра в осуществлении его суверенных прав.


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