11.07 11:02 MIGnews.com

Греция и Турция борются за газ и нефть

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Турция заявила в среду, что отвергает заявления Греции и ЕС о том, что турецкое бурение для поиска и добычи газа и нефти у Кипра нелегитимно. По ее утверждению, ЕС не может быть беспристрастным посредником в проблеме Кипра.Министерство иностранных дел сообщило, что турецкое судно "Фатих" начало бурение к западу от острова Средиземного моря в начале мая, а корабль "Явуз" недавно прибыл на восток от Кипра и будет также проводить бурение.Кипр, в свою очередь, заявляет, что действия Турции противоречат международному праву. Турция и международно-признанное правительство разделенного острова имеют частично совпадающие претензии в этой части Средиземного моря, области, которая считается богатой природным газом.В понедельник буровое судно "Явуз" бросило якорь на юге кипрского полуострова Карпасия, выступающего на северо-востоке. Это вызвало сильный протест со стороны Никосии и упрек со стороны ЕС.В июне лидеры ЕС предупредили Турцию о прекращении бурения в водах вокруг острова или столкновении с блоком.“Мы отвергаем заявления греческого МИДа и должностных лиц ЕС, которые описывают эту деятельность нашей страны как незаконную”, - говорится в заявлении турецкого МИД.Кипр был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного кратким греческим переворотом. Несколько миротворческих усилий потерпели неудачу, и открытие морских ресурсов осложнило переговоры.“Стало ясно, что Европейский Союз не способен взять на себя роль беспристрастного посредника в переговорных процессах по урегулированию кипрской проблемы”, - сказали в министерстве.Анкара, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, говорит, что некоторые районы в прибрежной морской зоне Кипра подпадают под юрисдикцию Турции или киприотов-турок, которые имеют свое собственное отколовшееся государство на севере острова, которое признается только Турцией. ,Отметим, что Израиль и Египет также выразили беспокойство по поводу шагов Турции.“Израиль с серьезной обеспокоенностью следит за недавними шагами, предпринятыми Турцией в водах у северо-восточного побережья Кипра”, - заявил официальный представитель МИДа Эммануэль Нахшон, вновь заявив о полной поддержке Кипра в осуществлении его суверенных прав.