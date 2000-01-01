11.06 19:50 MIGnews.com

ХАМАС "призывает к оружию"

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Глава политбюро террористической группы ХАМАС, Исмаил Ханийе похвалил своего соперника, палестинского лидера Махмуда Аббаса, за прекращение связей с Израилем и призвал к новому вооруженному восстанию против еврейского государства, – сообщает World Israel News."Мы приветствуем решение президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса отказаться от всех соглашений с израильской оккупацией, но нам нужны реальные действия", – сказал он."Освободительными движениями по всему миру доказано, что освобождение не может быть достигнуто без поднятия оружия", – сказал Ханийе в комментариях агентству PIC, связанному с ХАМАС.Ханийе приветствовал поддержку, оказанную палестинцам некоторыми арабскими и мусульманскими странами.Тем временем в Рамалле организация ФАТХ, лидером которой является Аббас, провела марш протеста, на котором несколько сотен человек протестовали «против сделки века и решения Израиля аннексировать нашу территорию».Вместе с тем, эксперты увидели скрытую угрозу для Аббаса со стороны Ханийе, который призвал"восстановить Организацию освобождения Палестины и сформировать организованное руководство для палестинского народа". Он сказал, что ООП "сейчас почти бездействует, и мы не призываем к ее альтернативе, но мы не согласны с тем, что ею злоупотребляют под лозунгом "законный и единственный представитель палестинского народа".Поддерживаемый Ираном ХАМАС не скрывает своего желания попытаться получить контроль над ФАТХом, что даст ему платформу в Иудее и Самарии.