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ХАМАС `призывает к оружию` | Фото:11.06 19:50   MIGnews.com

ХАМАС "призывает к оружию"

Глава политбюро террористической группы ХАМАС, Исмаил Ханийе похвалил своего соперника, палестинского лидера Махмуда Аббаса, за прекращение связей с Израилем и призвал к новому вооруженному восстанию против еврейского государства, – сообщает World Israel News.

"Мы приветствуем решение президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса отказаться от всех соглашений с израильской оккупацией, но нам нужны реальные действия", – сказал он.

"Освободительными движениями по всему миру доказано, что освобождение не может быть достигнуто без поднятия оружия", – сказал Ханийе в комментариях агентству PIC, связанному с ХАМАС.

Ханийе приветствовал поддержку, оказанную палестинцам некоторыми арабскими и мусульманскими странами.

Тем временем в Рамалле организация ФАТХ, лидером которой является Аббас, провела марш протеста, на котором несколько сотен человек протестовали «против сделки века и решения Израиля аннексировать нашу территорию».

Вместе с тем, эксперты увидели скрытую угрозу для Аббаса со стороны Ханийе, который призвал
"восстановить Организацию освобождения Палестины и сформировать организованное руководство для палестинского народа". Он сказал, что ООП "сейчас почти бездействует, и мы не призываем к ее альтернативе, но мы не согласны с тем, что ею злоупотребляют под лозунгом "законный и единственный представитель палестинского народа".

Поддерживаемый Ираном ХАМАС не скрывает своего желания попытаться получить контроль над ФАТХом, что даст ему платформу в Иудее и Самарии.


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