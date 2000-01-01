11.06 15:31 MIGnews.com

Израиль пытается напрямую общаться с палестинцами

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Источник в палестинском правительстве сообщил «Аль-Монитор» на условиях анонимности, что израильские власти начали напрямую общаться с некоторыми муниципальными советами, предлагая палестинцам прямое обеспечение всем необходимым, в том числе, электроснабжением и водоснабжением.Эксперты оценивают это общение как попытку Израиля наладить прямые каналы связи с палестинцами, пытаясь ослабить реализацию решения палестинского руководства об отказе от всех соглашений с Израилем, включая вопросы безопасности и гражданские связи.В этом контексте израильские официальные лица создали страницы социальных сетей на арабском языке, а именно страницу Facebook Координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) и пресс-секретаря израильской армии Авишай Адре.Израиль также пытается общаться с палестинскими гражданами через офисы гражданской администрации Израиля. По мнению наблюдателей, он делает ставку на то, что палестинцы нуждаются в своих гражданских и основных бытовых услугах. Эти потребности включают в себя разрешения на работу или специальные разрешения на лечение в Израиле, или услуги электричества для жилых комплексов и деревень.В рамках этой политики координатор COGAT КамильАбу Рукун объявил на своей странице в Фейсбуке 29 мая, что его офис будет приветствовать работников с Западного берега, желающих получить разрешение на работу, с 31 мая, вместо того, чтобы обращаться в Палестинский комитет по гражданским вопросам, который занимался этой задачей ранее.После объявления, тысячи палестинцев в Хевроне направились в офисы COGAT , чтобы получить разрешение на работу .