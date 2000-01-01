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На вооружение Ирана поступил муляж авианосца | Фото:11.06 14:01   MIGnews.com

На вооружение Ирана поступил муляж авианосца

Поскольку напряженность в отношениях между Ираном и США остается высокой, Исламская Республика, похоже, построила новый муляж авианосца у своего южного побережья для проведения потенциальных учений с боевой стрельбой.

«Поддельный враг» был обнаружен на спутниковых фотографиях, полученных во вторник агентством Associated Press. Он напоминает авианосцы класса «Нимиц», которые ВМС США регулярно отправляют в Персидский залив из Ормузского пролива, через узкое устье которого которое проходит 20% всей мировой нефти.

Несмотря на то, что иранские официальные лица еще не признали появление макета в портовом городе Бандар-Аббас, предполагается, что военизированная Революционная гвардия Ирана (КСИР) готовит учение подобно тому, которое она провела несколько лет назад,- сообщают AP .

Макет, который впервые стал отслеживаться аналитиками в области обороны и разведки в январе , сильно напоминает аналогичный, использованный в феврале 2015 года во время военных учений под названием «Великий пророк 9». Во время этого учения Иран окружил фальшивый авианосец скоростными катерами, вооруженными пулеметами и ракетами. Позднее ракеты класса "земля-море" уничтожили фальшивый авианосец.

Согласно спутниковым фотографиям, сделанным MaxarTechnologies, авианосец несет на своей палубе 16 макетов истребителей. Судно имеет длину около 200 метров (650 футов) и ширину 50 метров (160 футов). « Нимиц» имеет длину более 300 метров (980 футов) и ширину 75 метров (245 футов).

Поддельный корабль находится на небольшом расстоянии от стоянки, на которой в мае КСИР представил более 100 новых скоростных катеров, которые он обычно использует в стычках между иранскими моряками и ВМС США.


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