11.06 15:51 MIGnews.com

Смелый шаг главы японского правительства

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится на этой неделе с верховным руководителем Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Роухани. Главной целью поездки главы японского правительства в Тегеран является ослабление региональной напряженности, деэскалация кризиса между США и Ираном, передает из Токио агентство Reuters.Визит Абэ, запланированный на среду и пятницу, является первым посещением японским премьером Исламской Республики за последние 40 лет, хотя Токио и Тегеран сохраняют дружеские связи и отмечают 90-летие установления дипломатических отношений в этом году.«На фоне растущей эскалации на Ближнем Востоке мы планируем призвать Иран, региональную державу, двигаться в направлении ослабления напряженности», – заявил сегодня, 11 июня, представитель правительства Японии Ёсихиде Суга.Во время четырехдневного визита в Японию в прошлом месяце Президент США Дональд Трамп приветствовал посредническую миссию Синдзо Абэ в отношениях с Ираном. По словам экспертов, Абэ находится в уникальном положении благодаря тесным связям с Трампом, и дружественным отношениям Токио с Тегераном.«Абэ пытается сыграть роль посланника и ослабить напряженность, – говорит Тошихиро Накаяма, научный сотрудник Центра Уилсона в Вашингтоне. – Это смелый шаг. Думаю, что это происходит от уверенности в его личных отношениях с Трампом».Напомним, после значительного обострения ситуации в зоне Персидского залива на фоне ведущихся там военных приготовлений США две арабские страны, Ирак и Оман, предложили свои посреднические услуги в разрядке американо-иранской напряженности.Однако за предложением двух соседей Ирана пока не последовало признаков серьезной заинтересованности Вашингтона и Тегерана в задействовании «арабского компонента» медиаторства. К тому же высшее политическое руководство Ирана продолжает отвергать любую возможность вступления в диалог с США, указывая, что «переговоры и война не могут идти рука об руку».