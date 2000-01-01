11.06 15:07 MIGnews.com

Турецких летчиков отстранили от полетов на F-35

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Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе Luke в Аризоне, поскольку США прекращают участие Турции в программе F-35, сообщил Пентагон Reuters в понедельник.«Министерству обороны известно, что турецкие летчики ... не летают», - сказал представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс.«Без изменений в турецкой политике мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашим турецким союзником в свертывании их участия в программе F-35»,- добавил он.В пятницу Пентагон заявил Турции, что прекратит закупку Анкарой истребителей F-35, если турецкое правительство продолжит реализовывать планы по приобретению российской системы противоракетной обороны C-400, что приведет к продолжительному и острому спору между двумя союзниками по НАТО.В резком двухстраничном письме исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан заявил, что подготовка турецких пилотов завершится 31 июля, и Турции не будет разрешено окончательно завладеть четырьмя самолетами F-35, которые она купила. Шанахан также предупредил, что покупка Анкарой российской системы может помешать будущим отношениям Америки с Турцией, которая является важным партнером США и базой для боевых действий, в том числе для войны в Сирии.Вместе с тем, расписание позволит пилотам, которые в настоящее время проходят подготовку на F-35, завершить свою подготовку, а другие пилоты будут переведены на другие должности, сказал Шанахан. Четыре турецких пилота в настоящее время тренируются на базе ВВС Люка. Два дополнительных турецких пилота работают на базе в США в качестве инструкторов.Помимо шести турецких офицеров, на базе также проходят обучение еще 20 турецких авиатехников.Отметим, что прекращение полетов турецких летчиков на F-35 - первые реальные последствия невыполнения Турцией условий США об отказе от приобретения С-400 у России.