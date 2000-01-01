Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Германия за создание двух государств 11.06 12:34   MIGnews.com

Германия – за создание двух государств

Как сообщают СМИ, в воскресенье министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой в Аммане подчеркнул, что его страна поддерживает стратегию формирования двух государств в палестинском вопросе. Он сказал: "Мы по-прежнему согласны с тем, что единственным доступным решением палестинского вопроса является стратегия создания двух государств путем переговоров".

Вашингтон подготовил компромиссный план по палестинскому вопросу, экономические аспекты которого планируется представить в текущем месяце на конференции в Бахрейне, однако его политические детали пока не ясны.

Палестинская сторона, ссылаясь на предвзятость правительства Президента США Дональда Трампа в пользу Израиля, отклонила этот план.

Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади также пояснил, что его страна, как и Германия, согласна с тем, что стратегия создания двух независимых государств по палестинскому вопросу является единственным способом положить конец конфликтам в ближневосточном регионе.

Как видим, несмотря на согласие присутствовать на конференции в Бахрейне, не все ее участники занимают позицию, которая, скорее всего, будет озвучена США (решение конфликта без создания палестинского государства). Уже сейчас понятно, что многие страны, в том числе и союзники Америки, имеют свое мнение и видение пути разрешения палестино-израильского противостояния.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
Китаянка-мусульманка описала пытки в «лагере перевоспитания»
12:21
Израиль: полицейская выписывала фальшивые штрафы водителям
12:03
Huawei может заменить Android российской ОС «Аврора»
11:45
Нетаниягу пойдет на слушания в октябре
11:16
Адас Штайф: Я – амазонка с ножом в руках
11:03
Иран не нуждается в США
10:48
Петиция: праймериз и избрание нового лидера в Ликуде
10:35
ТОП-3 самых надежных производителей смартфонов
10:28
Польша Израилю не по зубам
10:02
Судья Мельцер – снова глава избирательной комиссии
09:20
Въезд в Иерусалим закроют на три года
09:11
Еженедельные протесты в Газе направлены против посла США
08:52
Нетаниягу раскалывает правых. Спор Сегаля и Лиебскинда
07:42
Убитый брат северокорейского лидера был информатором ЦРУ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus