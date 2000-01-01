11.06 12:34 MIGnews.com

Германия – за создание двух государств

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Как сообщают СМИ, в воскресенье министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой в Аммане подчеркнул, что его страна поддерживает стратегию формирования двух государств в палестинском вопросе. Он сказал: "Мы по-прежнему согласны с тем, что единственным доступным решением палестинского вопроса является стратегия создания двух государств путем переговоров".Вашингтон подготовил компромиссный план по палестинскому вопросу, экономические аспекты которого планируется представить в текущем месяце на конференции в Бахрейне, однако его политические детали пока не ясны.Палестинская сторона, ссылаясь на предвзятость правительства Президента США Дональда Трампа в пользу Израиля, отклонила этот план.Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади также пояснил, что его страна, как и Германия, согласна с тем, что стратегия создания двух независимых государств по палестинскому вопросу является единственным способом положить конец конфликтам в ближневосточном регионе.Как видим, несмотря на согласие присутствовать на конференции в Бахрейне, не все ее участники занимают позицию, которая, скорее всего, будет озвучена США (решение конфликта без создания палестинского государства). Уже сейчас понятно, что многие страны, в том числе и союзники Америки, имеют свое мнение и видение пути разрешения палестино-израильского противостояния.