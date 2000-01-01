Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран не нуждается в США 11.06 11:03   MIGnews.com

Иран не нуждается в США

Иран не нуждается в США и не стремится развивать отношения с Вашингтоном. Об этом сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф журналистам по итогам встречи с членами комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике.

По его мнению, Вашингтон должен покончить с антииранскими санкциями, которые являются ничем иным, как «экономическим терроризмом».

Вашингтон проводит политику максимального давления, а заявления американской стороны о готовности к переговорам преследуют цель усилить давление на общественность, отметил министр.

Министр считает, что мировое сообщество оценивает заявления США с учетом их действий.

По его словам, Германия не должна ограничиваться лишь заявлениями о том, что Берлин выступает за сохранение ядерной сделки.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если интересы Тегерана в рамках ядерной сделки не будут учтены, то Тегеран в течение 60 дней возобновит обогащение урана.

Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.

8 мая 2018 года Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против Исламской республики. После этого иранские власти подали иск в Международный суд ООН на том основании, что односторонние санкции США нарушают соглашение «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанное между двумя странами в 1955 году.

5 ноября 2018 года США ввели второй пакет санкций против Тегерана, который затрагивает сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана. Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана.

Санкции также ограничивают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. В «черный список» Казначейства США включены судоходные компании Ирана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:21
Израиль: полицейская выписывала фальшивые штрафы водителям
12:03
Huawei может заменить Android российской ОС «Аврора»
11:45
Нетаниягу пойдет на слушания в октябре
11:16
Адас Штайф: Я – амазонка с ножом в руках
10:48
Петиция: праймериз и избрание нового лидера в Ликуде
10:35
ТОП-3 самых надежных производителей смартфонов
10:28
Польша Израилю не по зубам
10:02
Судья Мельцер – снова глава избирательной комиссии
09:20
Въезд в Иерусалим закроют на три года
09:11
Еженедельные протесты в Газе направлены против посла США
08:52
Нетаниягу раскалывает правых. Спор Сегаля и Лиебскинда
07:42
Убитый брат северокорейского лидера был информатором ЦРУ
07:28
Нетаниягу: Зариф снова лжет
07:13
Полиция ПА атаковала израильский спецназ во время арестов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus