11.06 11:03 MIGnews.com

Иран не нуждается в США

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Иран не нуждается в США и не стремится развивать отношения с Вашингтоном. Об этом сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф журналистам по итогам встречи с членами комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике.По его мнению, Вашингтон должен покончить с антииранскими санкциями, которые являются ничем иным, как «экономическим терроризмом».Вашингтон проводит политику максимального давления, а заявления американской стороны о готовности к переговорам преследуют цель усилить давление на общественность, отметил министр.Министр считает, что мировое сообщество оценивает заявления США с учетом их действий.По его словам, Германия не должна ограничиваться лишь заявлениями о том, что Берлин выступает за сохранение ядерной сделки.Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если интересы Тегерана в рамках ядерной сделки не будут учтены, то Тегеран в течение 60 дней возобновит обогащение урана.Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.8 мая 2018 года Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против Исламской республики. После этого иранские власти подали иск в Международный суд ООН на том основании, что односторонние санкции США нарушают соглашение «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанное между двумя странами в 1955 году.5 ноября 2018 года США ввели второй пакет санкций против Тегерана, который затрагивает сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана. Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана.Санкции также ограничивают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. В «черный список» Казначейства США включены судоходные компании Ирана.