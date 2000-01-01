11.06 14:23 MIGnews.com

Иран ежедневно будет экспортировать 100 т продуктов Катару

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Иран отправил в Катар 4 грузовых самолета продовольствия и планирует ежедневно предоставлять 100 тонн фруктов и овощей, как заявили иранские официальные лица, в связи с проблемами нехватки после того, как крупнейшие поставщики Катара разорвали связи с зависимой от импорта страной.Катар ведет переговоры с Ираном и Турцией в целях обеспечения поставок продовольствия и воды после того, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн прекратили связи, обвинив Доху в поддержке терроризма. Катар утверждает, что утверждения основаны на лжи."После санкций ... на Катар, IranAir до сих пор перевозил продовольствие и овощи в эту страну четырьмя рейсами", - сказал в субботу глава отдела по связям с общественностью в национальной авиакомпании Ирана Шахрох Нушабади.Руководитель сектора промышленности, бизнеса и торговли в провинции Фарс также сообщил информационное агентство Tasnim, что в воскресенье первые самолеты, перевозящие еду в Катар, вылетели из южного города Шираз."Каждый день мы будем экспортировать 100 тонн фруктов и овощей в Катар", - сказал Али Хеммати.Катар, небольшая полуостровная страна с населением 2,5 миллионов человек, импортировал 80 % своих потребностей в продовольствии у более крупных арабских соседей Залива, прежде чем они сократили связи с ним.