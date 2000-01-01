12.06 04:25 MIGnews.com

Россия и Китай вместе расширяют ШОС

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Впервые с момента образования Шанхайская организация сотрудничества расширяется. На Совете глав государств ШОС в Астане было объявлено о присоединении к ней Пакистана и Индии.Их вступление ознаменовало "новую историю" организации, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заметил усиление влияния ШОС на глобальную безопасность, так как в ее составе теперь четыре ядерные державы.Надо отметить мнение России о том, что для вступления Ирана в ШОС больше нет никаких препятствий, и заявление президента Турции Эрдоган о том, что его страна может вступить в ШОС вместо ЕС.Кроме того, Иран, который имеет статус наблюдателя, также стремится стать членом ШОС. После снятия санкций, из-за которых заявка Ирана была заблокирована, единственным препятствием для принятия в организацию является якобы существующие противоречия в позициях по членству Ирана внутри самой ШОС. Однако и эта преграда в скором времени может быть преодолена.Цели ШОС довольно расплывчаты и включают обширные функции от безопасности и экономического сотрудничества до культурного обмена. Одно из основных направлений - это борьба против "трех зол" - экстремизма, терроризма и сепаратизма.Но не все члены видят функции ШОС одинаково. Так, для Китая эта организация является интеграционной структурой для продвижения своей политики "Один пояс - один путь", которая не раз упоминалась участниками саммита.Для России же ШОС является больше антизападной площадкой для продвижения своего присутствия на постсоветском пространстве и за его пределами. И расширение организации только усилит эту роль.