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Россия и Китай вместе расширяют ШОС | Фото: Thinkstock12.06 04:25   MIGnews.com

Россия и Китай вместе расширяют ШОС

Впервые с момента образования Шанхайская организация сотрудничества расширяется. На Совете глав государств ШОС в Астане было объявлено о присоединении к ней Пакистана и Индии.

Их вступление ознаменовало "новую историю" организации, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заметил усиление влияния ШОС на глобальную безопасность, так как в ее составе теперь четыре ядерные державы.

Надо отметить мнение России о том, что для вступления Ирана в ШОС больше нет никаких препятствий, и заявление президента Турции Эрдоган о том, что его страна может вступить в ШОС вместо ЕС.

Кроме того, Иран, который имеет статус наблюдателя, также стремится стать членом ШОС. После снятия санкций, из-за которых заявка Ирана была заблокирована, единственным препятствием для принятия в организацию является якобы существующие противоречия в позициях по членству Ирана внутри самой ШОС. Однако и эта преграда в скором времени может быть преодолена.

Цели ШОС довольно расплывчаты и включают обширные функции от безопасности и экономического сотрудничества до культурного обмена. Одно из основных направлений - это борьба против "трех зол" - экстремизма, терроризма и сепаратизма.

Но не все члены видят функции ШОС одинаково. Так, для Китая эта организация является интеграционной структурой для продвижения своей политики "Один пояс - один путь", которая не раз упоминалась участниками саммита.

Для России же ШОС является больше антизападной площадкой для продвижения своего присутствия на постсоветском пространстве и за его пределами. И расширение организации только усилит эту роль.
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