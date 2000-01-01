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ВМС ИРИ – источник напряженности 11.05 15:32   MIGnews.com

ВМС ИРИ – источник напряженности

Как сообщают СМИ, Американский центр стратегических международных исследований недавно опубликовал доклад, в котором говорится, что морское вооружение и потенциал ВВС Ирана позволяет ему изменить баланс сил в регионе Персидского залива в случае агрессии против этой страны.

В другой части доклада, упоминая о проведении военных учений ПВО 28 декабря 2016 года, центр добавляет, что рост потенциала Ирана в области ПВО и ПРО позволяет этой стране ограничить поле действий США в зоне Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.

Одновременно, министерство обороны США сообщило, что ВМС Ирана провели испытания скоростной торпеды, что свидетельствует об усилении военной мощи этой страны и вызывает озабоченность.

Руководство Пентагона сообщает, что хотя испытательный залп торпеды произошел в зоне территориальных вод Ирана и не противоречит международным документам, в тоже время развитие Ирана в области производства современных торпед, скорость которых превышает 250 км/ч вызывает озабоченность. США утверждают, что оборонный потенциал Ирана увеличивает напряжение в регионе и дестабилизирует ситуацию.
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