11.03 16:38 MIGnews.com

ООН: реакция Ирана на короновирус "слишком мало и поздно"

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По словам эксперта ООН по правам человека, реакция Ирана на новую смертельную вспышку коронавируса , включая временное освобождение 70 000 заключенных , была "слишком маленькой, слишком поздней".Джавид Рехман, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам человека в Иране, сказал, что Тегеран пытается «обмануть» борьбу со вспышкой , одной из самых смертоносных за пределами Китая, где возникла эта болезнь.«Ситуация с коронавирусом в Иране вызывает серьезную обеспокоенность», - сказал Рехман журналистам в ООН в Женеве.По его словам, после первых двух случаев смерти в священном городе Кум 19 февраля эта болезнь широко распространилась.«Это было быстрое расширение. По моей оценке, государство сделало слишком мало, слишком поздно».Во вторник в Иране было зарегистрировано 54 новых случая смерти за последние 24 часа, что является самым большим количеством однодневных жертв с начала вспышки заболевания. В результате число убитых в стране достигло 291 из 8042 зараженных.А последние сообщения предполагают, что COVID-19 распространился внутри иранских тюрем.В иранской судебной власти Мизан Интернет официальное информационное агентство цитируется Асгар Джахангир, глава иранской организации тюрем, как говорят , что «около 70 тысяч заключенных» были освобождены в попытке борьбы с распространением.Но эта временная программа освобождения была неадекватным ответом, сказал Рехман.«Мы не знаем, на каких условиях они были освобождены: соглашение об освобождении под залог, на какой срок», - добавил он.С одной стороны, это были люди, отбывающие наказание до пяти лет.Поэтому он исключил бы любого, кто был заключен в тюрьму за преступления в сфере национальной безопасности, такие как те, кто был арестован в результате смертельного подавления протестов в ноябре, политические заключенные и лица с двойным и иностранным гражданством, сказал онОн рекомендовал Тегерану освободить «всех заключенных во временное освобождение и не иметь этого дискриминационного ограничения порога».Власти должны обеспечить комплексную схему тестирования, добавил он, поскольку «многие заключенные выражают обеспокоенность тем, что государство не делает достаточно.По словам Рехмана, Иран не спешил реагировать на вирус, когда он разразился, и они по-прежнему недостаточно. «Мы хотим прозрачного информирования общественности и коммуникации», - сказал он.В своем последнем докладе, представленном на этой неделе Совету ООН по правам человека, Рехман выразил обеспокоенность условиями содержания заключенных в Иране.В иранских тюрьмах и следственных изоляторах переполненность, плохое питание и отсутствие элементарной гигиены добавил он.Но Рехман также предупредил, что санкции США, введенные после того, как Вашингтон отказался от знакового ядерного соглашения, привели к нехватке основных лекарств и медицинского оборудования в Иране.