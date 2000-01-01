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Санкции США `задушили` около четверти нефтяных вышек Ирана | Фото:11.03 15:10   MIGnews.com

Санкции США "задушили" около четверти нефтяных вышек Ирана

Резкое снижение цен на нефть в этом году усугубилось из-за вспышки коронавируса, который особенно сильно ударил по Ирану и, как ожидается, ухудшит его экономику.

Санкции США привели к тому, что по меньшей мере одна четверть иранских нефтяных вышек была неактивной, согласно сообщению Reuters, опубликованному во вторник.

«По меньшей мере 40 из примерно 160 нефтяных вышек в Иране находятся в режиме ожидания или находятся в ремонте», - сообщило агентство, в котором были рассмотрены информация из двух отраслевых источников, веб-сайтов буровых компаний и квартальные финансовые результаты.

«Некоторые из иранских нефтяных вышек вышли из строя, потому что их невозможно починить», - говорится в сообщении Reuters . «Санкции также сделали для Ирана более трудными и дорогими покупки и импорт запасных частей».


С тех пор, как Соединенные Штаты отказались в мае 2018 года от иранского ядерного соглашения 2015 года - вновь введя санкции и приняв новые - и отказали в исключениях в следующем году для стран, импортирующих иранскую нефть, иранский сырьевой сектор сократил свою добычу вдвое с начала 2018 года до менее чем 2 миллион баррелей в день.

В иранской нефтяной промышленности также произошли массовые увольнения . North Drilling Company, частная фирма, которая является вторым по величине бурильщиком Ирана и владеет 12 буровыми установками, имеет 2800 сотрудников по состоянию на 2018 год по сравнению с 9 300 в 2017 году.


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