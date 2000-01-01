Пентагон: Турция не получит Patriot пока не вернет С-400.
Министерство обороны США заявило во вторник, что Турция не сможет приобретать американские ракетные батареи, пока не вернет российскую систему ПВО
"Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400", - заявил представитель Пентагона в подтверждение политики США.
В феврале Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой направить две батареи «Патриот» к ее южной границе, чтобы предотвратить любые будущие атаки сирийских войск.
Запрос был сделан после инцидента 20 февраля, в результате которого погибли два турецких военнослужащих и пять раненых были убиты в результате авиаудара в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб, поскольку просирийские силы пытались отвоевать район, который является последним оплотом, удерживаемых противниками режима президента Сирии Башара Асада.
Как известно, в прошлом году Турция приобрела систему противоракетной обороны S-400, что заставило Соединенные Штаты исключить ее из программы F-35.
В своем твите американский соучредитель "Друзей Курдистана" Дилиман Абдулкадер подтвердил, что заявление Пентагона гласит: "Как это должно быть. И не ожидайте, что Турция вернет S-400, у Путина нет политики возврата / обмена"