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Пентагон: Турция не получит Patriot пока не вернет С-400. | Фото:11.03 14:07   MIGnews.com

Пентагон: Турция не получит Patriot пока не вернет С-400.

Министерство обороны США заявило во вторник, что Турция не сможет приобретать американские ракетные батареи, пока не вернет российскую систему ПВО

"Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400", - заявил представитель Пентагона в подтверждение политики США.

В феврале Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой направить две батареи «Патриот» к ее южной границе, чтобы предотвратить любые будущие атаки сирийских войск.

Запрос был сделан после инцидента 20 февраля, в результате которого погибли два турецких военнослужащих и пять раненых были убиты в результате авиаудара в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб, поскольку просирийские силы пытались отвоевать район, который является последним оплотом, удерживаемых противниками режима президента Сирии Башара Асада.

Как известно, в прошлом году Турция приобрела систему противоракетной обороны S-400, что заставило Соединенные Штаты исключить ее из программы F-35.

В своем твите американский соучредитель "Друзей Курдистана" Дилиман Абдулкадер подтвердил, что заявление Пентагона гласит: "Как это должно быть. И не ожидайте, что Турция вернет S-400, у Путина нет политики возврата / обмена"


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