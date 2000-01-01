11.03 14:07 MIGnews.com

Пентагон: Турция не получит Patriot пока не вернет С-400.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министерство обороны США заявило во вторник, что Турция не сможет приобретать американские ракетные батареи, пока не вернет российскую систему ПВО"Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400", - заявил представитель Пентагона в подтверждение политики США.В феврале Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой направить две батареи «Патриот» к ее южной границе, чтобы предотвратить любые будущие атаки сирийских войск.Запрос был сделан после инцидента 20 февраля, в результате которого погибли два турецких военнослужащих и пять раненых были убиты в результате авиаудара в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб, поскольку просирийские силы пытались отвоевать район, который является последним оплотом, удерживаемых противниками режима президента Сирии Башара Асада.Как известно, в прошлом году Турция приобрела систему противоракетной обороны S-400, что заставило Соединенные Штаты исключить ее из программы F-35.В своем твите американский соучредитель "Друзей Курдистана" Дилиман Абдулкадер подтвердил, что заявление Пентагона гласит: "Как это должно быть. И не ожидайте, что Турция вернет S-400, у Путина нет политики возврата / обмена"