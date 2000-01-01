11.03 12:54 MIGnews.com

Хиллари Клинтон не успокаивается

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон никак не может успокоится после проигрыша Дональду Трампу в борьбе за место президента США.В интервью India Today она заявила,что президент США Дональд Трамп действительно обладает довольно сильной симпатией к диктаторам. При этом она выразила уверенность в том, что в случае с Россией и Владимиром Путиным дело не ограничивается одним лишь благосклонным отношением со стороны американского лидера.На вопрос: Что происходит между Путиным и Трампом? Создаётся ощущение, что между ними существует своего рода крепкая мужская дружба.Она ответила: Да, крепкая мужская дружба.: Что вы можете сказать по этому поводу?: Трамп действительно обладает довольно сильной симпатией к диктаторам. Ему по-настоящему нравится их авторитарная риторика и поведение. На днях, когда он услышал о том, что Си Цзиньпин отменит ограничения по сроку правления, он мечтательно заявил: "Может, и мы однажды сделаем то же самое в нашей стране". Так что у него есть благосклонное отношение к этим диктаторам. По-моему, в случае с Путиным и Россией этим дело не ограничивается.: Есть ли что-нибудь на него?: Мы выясним. Мы выясним. Следуйте за деньгами.Г-же Клинтон стоит вспомнить, что тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других.