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Хиллари Клинтон не успокаивается | Фото:11.03 12:54   MIGnews.com

Хиллари Клинтон не успокаивается

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон никак не может успокоится после проигрыша Дональду Трампу в борьбе за место президента США.

В интервью India Today она заявила,что президент США Дональд Трамп действительно обладает довольно сильной симпатией к диктаторам. При этом она выразила уверенность в том, что в случае с Россией и Владимиром Путиным дело не ограничивается одним лишь благосклонным отношением со стороны американского лидера.

На вопрос IT: Что происходит между Путиным и Трампом? Создаётся ощущение, что между ними существует своего рода крепкая мужская дружба.

Она ответила: Да, крепкая мужская дружба.

IT: Что вы можете сказать по этому поводу?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Трамп действительно обладает довольно сильной симпатией к диктаторам. Ему по-настоящему нравится их авторитарная риторика и поведение. На днях, когда он услышал о том, что Си Цзиньпин отменит ограничения по сроку правления, он мечтательно заявил: "Может, и мы однажды сделаем то же самое в нашей стране". Так что у него есть благосклонное отношение к этим диктаторам. По-моему, в случае с Путиным и Россией этим дело не ограничивается.

IT: Есть ли что-нибудь на него?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Мы выясним. Мы выясним. Следуйте за деньгами.


Г-же Клинтон стоит вспомнить, что тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других.
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