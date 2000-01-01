11.02 14:05 MIGnews.com

Израиль впервые конфискует зарплату и имущество террористов

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Как сообщает TPS, Израиль начал конфисковывать ежемесячные стипендии, выплачиваемые Палестинской администрацией (ПА) осужденным террористам с израильским гражданством и их семьям. Впервые такие действия были предприняты после того, как министр обороны Нафтали Беннетт объявил об этом в декабре.Израильские силы безопасности конфисковали деньги и имущество в домах бывших заключенных по вопросам безопасности в восточном Иерусалиме и приказали им перечислять заработную плату, полученную ими от ПА, на указанный банковский счет.Согласно источникам в Иерусалиме, полиция конфисковала средства в домах Маджи Аббаси, Наджи Одеха и Базеля Абу Тиа в Сильване, а также у Ихаба Бакирата в Цур Бахере.Информационный центр Вади Хилве сообщает, что семьи освобожденных террористов должны были выплатить крупные суммы денег, полученные от Палестинской администрации в качестве окладов, на основе информации, предоставленной системой безопасности.Полиция приказала семье Интисар Хамед депонировать 37 600 шекелей, а семье Мухаммеда Салмана пришлось внести 12 400 шекелей.Полиция объяснила, что это были средства, «полученные от враждебного лица».ПА проводит политику выплат семьям осужденных террористов, заключенных в Израиле, включая арабов с израильским гражданством. Эти платежи были подвергнуты критике как финансовый стимул для совершения террористических актов против израильтян.Беннетт сказал, что планирует использовать все имеющиеся в его распоряжении правовые инструменты, чтобы предотвратить попадание платежей ПА террористам.«Мы перешли к действиям. Это еще один шаг в кампании против террористов. Мы работаем над тем, чтобы еврейская кровь перестала приносить прибыль », - сказал он в декабре.ПА платит ежемесячную зарплату осужденным террористам, заключенным в тюрьму в Израиле с момента его создания.Согласно шкале заработной платы ПА, зарплата заключенного террориста начинается с 1400 шекелей (401 долл. США) каждый месяц, начиная с его первого дня в тюрьме, и постепенно повышается до 12 000 шекелей (3435 долл. США) в соответствии с продолжительностью его пребывания в тюрьме.Следовательно, чем серьезнее было нападение, тем выше выплата, которую должен получить террорист.Заключенные-террористы, которые состоят в браке, имеют детей или являются гражданами Израиля или проживают в восточной части Иерусалима, получают специальное дополнение к базовому окладу.