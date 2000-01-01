Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Зачем Ирану Идлиб? | Фото:11.02 13:01   MIGnews.com

Зачем Ирану Идлиб?

Ряд событий, в том числе более активное участие Турции в Сирии и убийство США иранского генерал-майора Касема Солеймани, могут привести к тому, что Иран будет активнее участвовать в операциях на поле битвы Идлиб.

Продолжающаяся военная операция сирийской армии в северо-западной провинции Идлиб привела к ряду стратегических выгод для правительства президента Башара Асада. 28 января сирийская армия вернула Маарет аль-Нуман , стратегический город к югу от города Идлиб, от повстанческих и террористических групп. Это достижение было расценено как важный шаг к восстановлению полного контроля над трассой М5 , соединяющей Дамаск с Алеппо. Как и в случае с предыдущими раундами операций сирийской армии в Идлибе, недавние успехи стали возможными благодаря российской авиационной поддержке сирийских сил. Однако, что было новым на этот раз, так это активное присутствие иранских и поддерживаемых Ираном сил на поле боя, о котором сообщалось.

Британская газета The Daily Telegraph опубликовала 26 января репортаж, в котором просочились сообщения радиосвязи от поддерживаемых Ираном афганских боевиков, известных как дивизия Фатемиюн, и показали их причастность к продолжающимся сражениям в Идлибе. Газета сообщает, что предполагаемое количество сил Фатемиюна в Идлибе составляет от 400 до 800. Ранее в январе в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на турецкую разведку, что несколько группировок, поддерживаемых Ираном в Сирии, были развернуты на фронтах Идлиб и Алеппо. 27 января госсекретарь США Майк Помпео подверг критике «объединенные силы России, иранского режима,« Хизбаллы »и режима Асада» за проведение массированного штурма Идлиба и западного Алеппо.

Несмотря на свою постоянную военную и политическую поддержку правительства Асада, Исламская Республика воздержалась от участия в предыдущих раундах операций сирийской армии на северо-западе страны. Таким образом, решение Тегерана помочь правительству Асада в его нынешней военной кампании в Идлибе можно считать важным событием.

Чтобы уяснить причины изменения курса Ирана в отношении Идлиба, сначала нужно принять во внимание ситуацию, сложившуюся после ликвидации 3 января командующего иранскими силами Кудса генерал-майора Касема Солеймани Соединенными Штатами. Удаление Солеймани, лидера региональной стратегии Исламской Республики, привело к предположению, что Иран начнет терять влияние в Сирии. Такая возможность, казалось, вызывала беспокойство даже у Асада, который быстро решил отправить своего начальника разведки Али Мамлука в Тегеран, чтобы поговорить с иранскими официальными лицами об их «координации на следующем этапе».

Таким образом, недавнее участие Ирана в «Идлибе» может рассматриваться как попытка послать сообщение своим соперникам о том, что его сила и влияние в Сирии остались нетронутыми, и заверение Асада в том, что он все еще может рассчитывать на поддержку Тегерана, где и когда это необходимо. Это усилие по заверению было также очевидно, когда информационное агентство Fars, связанное с иранским Корпусом стражей исламской революции (IRGC), опубликовало 26 января отчет, в котором подчеркивается роль Сил Кудса в предотвращении краха режима Асада с ранних этапов Сирийское восстание. Это было впервые, когда полуофициальное иранское информационное агентство писало о роли Сил Кудса КСИР в Сирии до появления Исламского Государства (ИГИЛ) в 2013 году.

Другим фактором, способствующим изменению точки зрения Ирана на Идлиб, могут быть изменяющиеся приоритеты Турции в Сирии и регионе. По крайней мере, после выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае 2018 года главной причиной нерешительности Тегерана принять непосредственное участие в военных действиях сирийского правительства на северо-западе была его озабоченность не потерять Анкару как партнера в обходе возрожденных США. санкции. Турция выступает против военной кампании сирийского правительства в Идлибе, поддерживая большинство повстанческих групп, дислоцированных в этом районе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:23
Израиль: курс евро рухнул 
13:23
Нетаниягу осудил антисемитские граффити в деревне Джиш
13:06
Солдат бравший взятки на блокпосту: следователь меня избил
12:40
Нормандский саммит под угрозой срыва
12:19
Девушки стрип-клубов: за что нас лишили работы?
11:58
Немецкая газета обвинила Израиль в "нападении" на ХАМАС
11:37
Nord Stream 2 будет достроен несмотря на санкции США
11:16
Пентагон сократил финансирование борьбы с ISIS
10:53
Число жертв коронавируса перевалило за тысячу
10:32
Ольмерт: я не собираюсь воевать с  США и планом Трампа
10:03
Асаду удалили опухоль мозга
09:54
Судан хотят исключить из списка спонсоров терроризма
09:12
Серия пожаров в Тель-Авиве из-за взрывов обогревателей  
08:43
Либерман: Кахоль Лаван оскорбил интеллект избирателей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus