11.02 13:01 MIGnews.com

Зачем Ирану Идлиб?

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Ряд событий, в том числе более активное участие Турции в Сирии и убийство США иранского генерал-майора Касема Солеймани, могут привести к тому, что Иран будет активнее участвовать в операциях на поле битвы Идлиб.Продолжающаяся военная операция сирийской армии в северо-западной провинции Идлиб привела к ряду стратегических выгод для правительства президента Башара Асада. 28 января сирийская армия вернула Маарет аль-Нуман , стратегический город к югу от города Идлиб, от повстанческих и террористических групп. Это достижение было расценено как важный шаг к восстановлению полного контроля над трассой М5 , соединяющей Дамаск с Алеппо. Как и в случае с предыдущими раундами операций сирийской армии в Идлибе, недавние успехи стали возможными благодаря российской авиационной поддержке сирийских сил. Однако, что было новым на этот раз, так это активное присутствие иранских и поддерживаемых Ираном сил на поле боя, о котором сообщалось.Британская газета The Daily Telegraph опубликовала 26 января репортаж, в котором просочились сообщения радиосвязи от поддерживаемых Ираном афганских боевиков, известных как дивизия Фатемиюн, и показали их причастность к продолжающимся сражениям в Идлибе. Газета сообщает, что предполагаемое количество сил Фатемиюна в Идлибе составляет от 400 до 800. Ранее в январе в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на турецкую разведку, что несколько группировок, поддерживаемых Ираном в Сирии, были развернуты на фронтах Идлиб и Алеппо. 27 января госсекретарь США Майк Помпео подверг критике «объединенные силы России, иранского режима,« Хизбаллы »и режима Асада» за проведение массированного штурма Идлиба и западного Алеппо.Несмотря на свою постоянную военную и политическую поддержку правительства Асада, Исламская Республика воздержалась от участия в предыдущих раундах операций сирийской армии на северо-западе страны. Таким образом, решение Тегерана помочь правительству Асада в его нынешней военной кампании в Идлибе можно считать важным событием.Чтобы уяснить причины изменения курса Ирана в отношении Идлиба, сначала нужно принять во внимание ситуацию, сложившуюся после ликвидации 3 января командующего иранскими силами Кудса генерал-майора Касема Солеймани Соединенными Штатами. Удаление Солеймани, лидера региональной стратегии Исламской Республики, привело к предположению, что Иран начнет терять влияние в Сирии. Такая возможность, казалось, вызывала беспокойство даже у Асада, который быстро решил отправить своего начальника разведки Али Мамлука в Тегеран, чтобы поговорить с иранскими официальными лицами об их «координации на следующем этапе».Таким образом, недавнее участие Ирана в «Идлибе» может рассматриваться как попытка послать сообщение своим соперникам о том, что его сила и влияние в Сирии остались нетронутыми, и заверение Асада в том, что он все еще может рассчитывать на поддержку Тегерана, где и когда это необходимо. Это усилие по заверению было также очевидно, когда информационное агентство Fars, связанное с иранским Корпусом стражей исламской революции (IRGC), опубликовало 26 января отчет, в котором подчеркивается роль Сил Кудса в предотвращении краха режима Асада с ранних этапов Сирийское восстание. Это было впервые, когда полуофициальное иранское информационное агентство писало о роли Сил Кудса КСИР в Сирии до появления Исламского Государства (ИГИЛ) в 2013 году.Другим фактором, способствующим изменению точки зрения Ирана на Идлиб, могут быть изменяющиеся приоритеты Турции в Сирии и регионе. По крайней мере, после выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае 2018 года главной причиной нерешительности Тегерана принять непосредственное участие в военных действиях сирийского правительства на северо-западе была его озабоченность не потерять Анкару как партнера в обходе возрожденных США. санкции. Турция выступает против военной кампании сирийского правительства в Идлибе, поддерживая большинство повстанческих групп, дислоцированных в этом районе.