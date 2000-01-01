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Деньги в обмен на мир | Фото: AFP11.02 14:19   MIGnews.com

Деньги в обмен на мир

Администрация Дональда Трампа использует палестинскую помощь в области безопасности в качестве рычага гамбита, чтобы убедить Конгресс финансировать свой недавно обнародованный ближневосточный мирный план,- пишет Аль-Монитор.

Заявка Государственного департамента на бюджет 2021 года, опубликованная вчера , обнулит всю помощь Западному берегу и Газе впервые с тех пор, как президент Трамп вступил в должность. Трамп впервые ликвидировал палестинскую экономическую и гуманитарную помощь в 2018 году, но бюджетная просьба на 2021 год обуславливает оставшуюся помощь в области безопасности на 200 млн. долл. США для финансирования его израильско-палестинской мирной инициативы, получившей название «Фонд дипломатического прогресса».

Вместо того, чтобы непосредственно финансировать палестинскую помощь в области безопасности, в бюджете 25 млн. долл. США выделяются в рамках Фонда дипломатического прогресса в качестве помощи в целях безопасности. В документе отмечается, что помощь в области безопасности может быть использована «для поддержки важнейших дипломатических усилий, которые могут возникнуть в будущем, таких как прогресс в плане ближневосточного мира».

В прошлом году Конгресс отклонил запрос Государственного департамента на финансирование Фонда дипломатического прогресса в размере 175 миллионов долларов. Вместо этого законодатели решили восстановить палестинскую помощь на 150 миллионов долларов, в том числе 75 миллионов на помощь в области безопасности.


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