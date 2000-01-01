11.02 11:16 MIGnews.com

Пентагон сократил финансирование борьбы с ISIS

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Администрация Дональда Трампа вновь намерена сократить финансирование борьбы с Исламским государством ( ИГИЛ ) в новой бюджетной заявке, обнародованной вчера, поскольку лидеры Ирака публично потребовали прекратить боевую миссию под руководством США.По просьбе Пентагона финансирование сирийских демократических сил, поддерживаемых США, сократится до 200 миллионов долларов, что на треть меньше, чем в прошлом году, - средств, которые будут направлены на «содействие обеспечению безопасности на обширной территории в освобожденных районах и устранение постоянной угрозы [ИГ], «предотвращая возрождение [IS], устанавливая условия для долгосрочной стабильности ».В целом, Трампу нужно 900 миллионов долларов для борьбы с ИС в следующем году, что на 30% меньше уровня текущего года. Иракские силы безопасности, которые продолжают операции, несмотря на паузу в США после обострения напряженности с Ираном , получат 645 миллионов долларов за борьбу с ИГ.Несмотря на то, что численность американских войск в Сирии сократилась до 600 военных после того, как Трамп допустил вторжение Турции в районы, освобожденные от ИГ, Пентагон настаивает на том, чтобы бюджет «укреплял возможности безопасности партнеров [Министерства обороны], противодействующих [ИБ] для обеспечения безопасности». территории, освобожденной от [ИГ] и противодействия будущим [ИБ] угрозам путем обучения и оснащения сил безопасности партнеров ».Пентагон сохранил остаточное присутствие войск в восточной части Сирии, которое, по заявлению администрации, призвано не дать ИГ захватить нефтяные месторождения в этом районе. В то время как Пентагон отказывается от финансирования противодействия ИБ, в бюджете Трампа прогнозируется увеличение численности военнослужащих США для победы над террором - почти на 4000 единиц до 91 233 военнослужащих за финансовый год, начинающийся в октябре.Сниженный запрос может предвещать усиление роли американских войск в подготовке иракских подразделений, поскольку Пентагон столкнулся с политическим давлением, чтобы уйти после того, как американский беспилотник ликвидировал генерала Сил Кудс Касема Солеймани в аэропорту Багдада 3 января.Возглавляемое США Управление по сотрудничеству в области безопасности, отдельное от миссии «Поражение ИГ», получит в следующем году 628 млн. Долл. США, поскольку Пентагон пытается на долгое время наращивать иракскую армию, чтобы обеспечить совместимость с американскими и натовскими силами. В прошлом году Пентагон запросил на эти цели всего 45 миллионов долларов.