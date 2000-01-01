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Арабы отвергают роль религии в политике | Фото:10.12 16:05   MIGnews.com

Арабы отвергают роль религии в политике

Опрос YouGov был проведен по заказу Arab News в сотрудничестве с Арабским стратегическим форумом, который проходит в Дубае.

По данным опроса, привлекательность групп боевиков, таких как "Аль-Каидам-Даеш", "Хизбалла", "Братья-мусульмане" и "Талибан", снижается.

Исследователи обнаружили, что привлекательность экстремистов, таких как "Братья-мусульмане", "Хизбалла", ХАМАС, "Аль-Каида", "Даиш" и "Талибан", вероятно, исчезнет в течение следующих 10 лет.

Опрос показывает, что большинство арабов считают коррупцию главной проблемой в своей стране и основной причиной конфликтов в арабском мире.

Исследователи также нашли подавляющее одобрение для развития возможностей женщин, таких как вождение женщин в Саудовской Аравии, и большинство арабов ожидают дальнейшего прогресса в своих странах в ближайшие 10 лет.

Результаты опроса о политическом исламе стали "хорошей новостью" для региона, считает профессор политологии доктор Абдулхалек Абдулла. На Ближнем Востоке было достаточно экстремизма, и арабы поняли, что политические группы, основанные на религии, «уводят их в никуда», сказал Абдулла Arab News.

"Действительно, мы видели это отвратительное лицо в течение четырех-пяти лет контроля Даеша над большими территориями в Сирии и Ираке. Поэтому естественно видеть, что популярность этих партий снижается. Но гораздо важнее прогнозы о том, что поддержка религиозных партий, будь то умеренных или экстремистских, резко снижается".

Доктор Теодор Карасик считает, что опрос показывает явное неприятие арабами политической и религиозной модели Ирана

"Люди начинают осознавать, что эти религиозные движения злоупотребляли и злоупотребляли эмоциями людей ради политической выгоды. Прежде всего, это Братья-мусульмане, которые переживают худший момент", - утверждает он.

Отметим, что на 12-м ежегодном мероприятии будут рассмотрены события и тенденции, ожидаемые в течение следующих 10 лет, с участием 18 ключевых докладчиков, включая бывших министров, правительственных чиновников, отраслевых экспертов, международных стратегов, писателей и работников средств массовой информации.


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