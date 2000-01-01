10.12 10:02 MIGnews.com

Трамп: сделка с Ираном может быть заключена

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Успешный обмен заключенными между США и Ираном является мерой укрепления доверия, но еще неизвестно, может ли это стать прелюдией к переговорам по более широкой напряженности между США и Ираном.На следующий день после того, как США и Иран обменяли заключенных на асфальте в аэропорту в Цюрихе, Швейцария, советник по национальной безопасности США Роберт К. О'Брайен заявил, что президент Дональд Трамп хотел бы провести безоговорочные переговоры с Ираном, чтобы добиться освобождения остальных американцев все еще удерживаемых Ираном и решить проблемы США по поводу ядерной программы Ирана и его дестабилизирующего поведения в регионе."Президент предложил поговорить с иранцами без каких-либо предварительных условий по целому ряду вопросов", - сказал О'Брайен, который ранее служил посланником Трампа по вопросу заложникой, в интервью CBS "Маргарет Бреннан" сегодня в интервью "Лицом к нации"."Мы хотели бы сесть и поговорить с ними", продолжил О'Брайен. "Но санкции и максимальное давление не будут сняты, пока Иран не откажется от своей ядерной программы и не откажется от своей зловредной деятельности в регионе. Тем временем мы хотели бы сесть с [иранцами] и поговорить о других задержанных. Мы хотим, чтобы каждый американец был дома".Отметим, что по утверждению Аль-Монитор, Билл Ричардсон - бывший губернатор Нью-Мексико и бывший посол США в ООН - сыграл ключевую роль в содействии продвижению переговоров о свопе, который привел к освобождению иранского ученого Сиюэ Вана, который был задержан в Иране с 2016 года. В обмен на это Соединенные Штаты сняли обвинения и освободили известного иранского ученого по изучению стволовых клеток Масуда Солеймани, который был арестован в Соединенных Штатах в 2018 году, когда находился в пути на временную должность в клинике Майо.