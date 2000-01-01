10.12 18:00 MIGnews.com

Иран заявляет о готовности к обмену заключенными в США

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Как сообщает AFP, в понедельник Иран заявил, что он открыт для новых обменов заключенными с США, хотя подчеркивается, что обмен на выходных не был результатом официальных переговоров с его противником.Отметим, что Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за то, что он назвал «очень честными переговорами» после освобождения американского ученого Урдай в обмен на иранского ученого.В обмене приняли участие Сиюэ Ванг, американец китайского происхождения, удерживаемый в Иране с 2016 года, и Масуд Солеймани, иранский ученый, задержанный в Соединенных Штатах с 2018 года.Но правительство Ирана отвергло идею о том, что это было результатом любых переговоров между двумя странами, которые не имели дипломатических связей с 1980 года.«Это был только обмен, и ... в отношении обменов мы готовы действовать, но переговоров нет», - заявил официальный представитель Али Рабиэй по государственному телевидению.«Переговоры или любые переговоры могут состояться только в рамках« 5 + 1 »и после того, как Америка воздержалась от санкций и экономического терроризма», - сказал он.P5 + 1 - это группа стран, которые договорились о ядерной сделке с Ираном в 2015 году - пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето, плюс Германия.Ядерная сделка висит на волоске с прошлого года, когда Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения и начал вводить широкие санкции против Исламской республики.Иранское правительство давно требовало, чтобы США сначала сняли санкции, чтобы они могли вернуться к переговорам под эгидой P5 + 1.В понедельник официальный представитель Ирана Рабией заявил, что обмен заключенными произошел, несмотря на то, что США отклонили предложение Тегерана, сделанное в прошлом году в Вашингтоне, об обмене всеми задержанными.Несколько месяцев назад, по его словам, Иран получил сообщение от «бывшего американского чиновника» о том, что американцы готовы к обмену.Рабией, по-видимому, имел в виду бывшего конгрессмена США Джима Слэттери, который, согласно журналу New Yorker, обратился к иранцам от имени адвоката семьи Вана.В своем отчете журнал пишет что ожидалась депортация Солеймани после признания вины по соглашению, по которому Слэттери работал с адвокатами Солеймани.«Однако неожиданным шагом министерство юстиции сняло все обвинения с Солеймани», - сказал он, перед тем как обмен состоялся, ссылаясь на чиновника из администрации США.