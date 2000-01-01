10.12 16:40 MIGnews.com

Зариф: INSTEX может стать оперативным

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что финансовый механизм, который ЕС разработал для торговли с Ираном вопреки санкциям США, может вступить в силу в будущем.Выступая перед журналистами по прибытии в Стамбул в понедельник, Зариф призвал европейские стороны по ядерному соглашению 2015 года выполнить свои обязательства по Совместному комплексному плану действий (СВПД).Про INSTEX, платежном канале, который три подписавших ЕС члена JCPOA создали для поддержания торговли с Ираном, Зариф сказал: "Новый шаг, то что шесть стран ЕС к присоединению к INSTEX является позитивной мерой, но мы должны засвидетельствовать это. INSTEX работает"."Существует вероятность того, что этот метод или механизм будет реализован в будущем с подписанием соглашения между иранской стороной и европейской стороной INSTEX", - добавил он.Отметим, что в конце ноября министерство иностранных дел Финляндии заявило, что Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция присоединятся к INSTEX.В другом месте в своих комментариях в Стамбуле Зариф выразил недовольство Тегераном "степенью приверженности Европейского Союза и его государств-членов выполнению СВПД"."Этот вопрос был поднят на встрече (Совместной комиссии JCPOA) как Ираном, так и двумя другими сторонами JCPOA, а именно Россией и Китаем, в явной форме и с замечательной координацией между тремя странами", - сказал он."Более того, другие вопросы, обсуждаемые на встрече, касались необходимости подлинного выполнения обязательств по JCPOA другими (сторонами), и что Исламская Республика всегда была готова остановить свои меры на основе статьи 36 (JCPOA) если остальные выполнят свои обязательства", - добавил министр иностранных дел Ирана.