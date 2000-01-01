10.12 15:27 MIGnews.com

Сирия станет иранским Вьетнамом

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Израиль не позволит Ирану построить петлю вокруг страны, и Сирия станет «Иранским Вьетнамом», если он продолжит наращивать свои силы к северу от Израиля, заявил министр обороны страны Нафтали Беннетт.Выступая на ежегодной конференции Макор Ришон в воскресенье, Беннетт отметил, что «не секрет, что Иран пытается установить огневое кольцо вокруг нашей страны, он уже базируется в Ливане и пытается утвердиться в Сирии, Газе и других странах.Чтобы противостоять этой угрозе, он сказал, что Израилю необходимо «перейти от сдерживания к преступлению».«Если мы полны решимости, мы можем вывести силы агрессии Ирана из Сирии. Им нечего искать на границах Государства Израиль. Мы говорим Ирану: Сирия станет вашим Вьетнамом. Если вы не выйдете, у вас будет «кровотечение», потому что мы будем неустанно работать до тех пор, пока вы не выведете силы агрессии из Сирии », - заявил он.Отметим, что касаясь постоянной ракетной атаки из сектора Газа на юге Израиля, Беннетт сказал, что «мы видим, что с другой стороны капающие [ракеты] сохраняются. Нам нужно, чтобы наши враги поняли одну простую вещь: вы не стреляете в Государство Израиль, а тот, кто стреляет, платит цену », - заявил он по сообщению ИА Тацпит.Он посетовал, что «мы приучили наших врагов, что это нормально [стрелять в Израиль]. Мы должны изменить уравнение, это требует времени, но наши враги поймут, что они больше не могут стрелять в евреев ».