Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сирия станет иранским Вьетнамом | Фото:10.12 15:27   MIGnews.com

Сирия станет иранским Вьетнамом

Израиль не позволит Ирану построить петлю вокруг страны, и Сирия станет «Иранским Вьетнамом», если он продолжит наращивать свои силы к северу от Израиля, заявил министр обороны страны Нафтали Беннетт.

Выступая на ежегодной конференции Макор Ришон в воскресенье, Беннетт отметил, что «не секрет, что Иран пытается установить огневое кольцо вокруг нашей страны, он уже базируется в Ливане и пытается утвердиться в Сирии, Газе и других странах.

Чтобы противостоять этой угрозе, он сказал, что Израилю необходимо «перейти от сдерживания к преступлению».

«Если мы полны решимости, мы можем вывести силы агрессии Ирана из Сирии. Им нечего искать на границах Государства Израиль. Мы говорим Ирану: Сирия станет вашим Вьетнамом. Если вы не выйдете, у вас будет «кровотечение», потому что мы будем неустанно работать до тех пор, пока вы не выведете силы агрессии из Сирии », - заявил он.

Отметим, что касаясь постоянной ракетной атаки из сектора Газа на юге Израиля, Беннетт сказал, что «мы видим, что с другой стороны капающие [ракеты] сохраняются. Нам нужно, чтобы наши враги поняли одну простую вещь: вы не стреляете в Государство Израиль, а тот, кто стреляет, платит цену », - заявил он по сообщению ИА Тацпит.

Он посетовал, что «мы приучили наших врагов, что это нормально [стрелять в Израиль]. Мы должны изменить уравнение, это требует времени, но наши враги поймут, что они больше не могут стрелять в евреев ».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:40
Иранский финансовый коллапс: продажи нефти упали на 70%
15:10
В Нидерландах снижен уровень террористической угрозы
15:04
Ушла из жизни вокалистка Roxette Мари Фредрикссон  
14:48
Депутат от Ликуд: иммунитет - право каждого депутата
14:20
Для борьбы с терроризмом НАТО нужен Израиль
14:12
 Шломи Саранга: остановить безумие эленктровелосипедов
14:04
4-кратный олимпийский чемпион РФ Тихонов оценил решение WADA
13:45
Дело об экстрадиции секс-преступницы Лейфер затягивается
13:19
Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в день
13:18
Стрельба в Чехии: преступник совершил самоубийство
13:00
Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем
12:39
Амир Перец: моя цель — арабы и харедим
12:12
Кац-Ирану: никакая угроза нас не остановит
11:59
Стрельба в чешской больнице: шесть погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus